Боец ВС РФ «Москва» дважды подорвался на немецкой мине в зоне СВО
Командир отдельной группы ударных беспилотников 42-й дивизии с позывным «Москва» два раза подорвался на немецкой мине во время выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации. Подробности привел военкор RT Влад Андрица.
По данным RT, «Москва» отправился на защиту Донбасса после страшных событий в одесском Доме профсоюзов. Ему было 19 лет. Он принимал участие в боевых действиях в районах Шервудского леса, Марьинки, Работино и других.
Во время выполнения боевой задачи в Великой Новосёлке в ДНР военный подорвался на мине. Тогда ему перебило ноги, а один осколок попал в голову.
«В район уха залетел осколочек, нормально застрял. Остался цел, не было бы шлема, там бы и остался», — уточнил «Москва».
Он добавил, что вместе с группой дважды подорвался на немецкой мине. В первый раз никто не пострадал. Однако после второго раза «Москва» был серьезно ранен и попал в госпиталь.