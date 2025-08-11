11 августа 2025, 14:11

Фото: iStock/zim286

Командир отдельной группы ударных беспилотников 42-й дивизии с позывным «Москва» два раза подорвался на немецкой мине во время выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации. Подробности привел военкор RT Влад Андрица.





По данным RT, «Москва» отправился на защиту Донбасса после страшных событий в одесском Доме профсоюзов. Ему было 19 лет. Он принимал участие в боевых действиях в районах Шервудского леса, Марьинки, Работино и других.



Во время выполнения боевой задачи в Великой Новосёлке в ДНР военный подорвался на мине. Тогда ему перебило ноги, а один осколок попал в голову.





«В район уха залетел осколочек, нормально застрял. Остался цел, не было бы шлема, там бы и остался», — уточнил «Москва».