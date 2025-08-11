Боец СВО раскрыл суть миротворческих идей Трампа

11 августа 2025, 13:07

Боец СВО Шорохов: Трамп хочет остановить СВО, чтобы противостоять с Китаю

президент США Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Алексей Шорохов, ветеран отряда специального назначения «Вихрь» Союза добровольцев Донбасса и главный редактор журнала «Политрук», в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что президент США Дональд Трамп может предложить России заморозить специальную военную операцию (СВО) на Украине в обмен на гарантии невмешательства.





По словам Шорохова, такая позиция Вашингтона связана с необходимостью сосредоточиться на противостоянии с Китаем вокруг Тайваня.



«Трамп при всей своей эксцентричности не самостоятелен. Американский ВПК здорово нагрелся на украинском конфликте и останавливаться не собирается. Штаты готовятся к столкновению с Китаем на Тайване, поэтому две войны Боливар не потянет. Скорее всего, они прощупывают возможность заморозки СВО здесь под гарантии нашего невмешательства там», — высказался собеседник NEWS.ru.