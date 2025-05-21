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Жители Украины продают личные вещи российских военнослужащих, в частности элементы военной формы. Соответствующие объявления они публикуют на иностранных интернет-площадках.
Как сообщает «Лента.ру», на площадке часто выставляют шевроны российских военных. В одном из объявлений предлагается приобрести комплект, включающий нашивку Черноморского флота с изображением крейсера «Москва» и шеврон с фамилией и инициалами военнослужащего. Цена набора — 350 долларов (около 28 тысяч рублей).
Также на площадке можно найти гигиенический набор с маркировкой «собственность солдата (матроса) продаже не подлежит» и фамилией предположительного владельца за 170 долларов, бронзовый православный крест с распятием.
По данным издания, выставленные на продажу предметы, возможно, являются трофеями украинцев во время боевых действий в Курской области. Военный эксперт Олег Глазунов рассказал «Ленте.ру», что торговля военными трофеями — обычное дело. Собеседник отметил, что предложение подогревает спрос со стороны коллекционеров.
Ранее сообщалось, что украинское командование отправляет киевским властям ложные доклады об успехах ВСУ в Курской области
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Также на площадке можно найти гигиенический набор с маркировкой «собственность солдата (матроса) продаже не подлежит» и фамилией предположительного владельца за 170 долларов, бронзовый православный крест с распятием.
По данным издания, выставленные на продажу предметы, возможно, являются трофеями украинцев во время боевых действий в Курской области. Военный эксперт Олег Глазунов рассказал «Ленте.ру», что торговля военными трофеями — обычное дело. Собеседник отметил, что предложение подогревает спрос со стороны коллекционеров.
Ранее сообщалось, что украинское командование отправляет киевским властям ложные доклады об успехах ВСУ в Курской области
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Анастасия Чубина