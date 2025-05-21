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Украинцы в интернете торгуют личными вещами российских военных

Фото: iStock/mesh cube

Фото: iStock/mesh cube

Жители Украины продают личные вещи российских военнослужащих, в частности элементы военной формы. Соответствующие объявления они публикуют на иностранных интернет-площадках.
Как сообщает «Лента.ру», на площадке часто выставляют шевроны российских военных. В одном из объявлений предлагается приобрести комплект, включающий нашивку Черноморского флота с изображением крейсера «Москва» и шеврон с фамилией и инициалами военнослужащего. Цена набора — 350 долларов (около 28 тысяч рублей).

Также на площадке можно найти гигиенический набор с маркировкой «собственность солдата (матроса) продаже не подлежит» и фамилией предположительного владельца за 170 долларов, бронзовый православный крест с распятием.

По данным издания, выставленные на продажу предметы, возможно, являются трофеями украинцев во время боевых действий в Курской области. Военный эксперт Олег Глазунов рассказал «Ленте.ру», что торговля военными трофеями — обычное дело. Собеседник отметил, что предложение подогревает спрос со стороны коллекционеров.

Ранее сообщалось, что украинское командование отправляет киевским властям ложные доклады об успехах ВСУ в Курской области

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Путин посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения от ВСУ
21 мая 2025, 09:30

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область вечером минувшего вторника, 20 мая. Это первый его визит с момента полного освобождения региона от ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, а также с волонтерами в гуманитарном штабе. Как сообщает «ТАСС», во встрече принял участие первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По данным сайта Кремля, Владимир Путин также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области в городе Курчатов. Кроме того, он посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

Напомним, украинские войска вторглись в Курскую область рано утром 6 августа прошлого года. Операция по ее освобождению завершилась 26 апреля этого года.

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Губернатор Клычков: над Орловской областью уничтожено 11 дронов ВСУ
21 мая 2025, 06:41

Фото: iStock/rancho_runner

В ночь на 21 мая над Орловской областью было уничтожено 11 вражеских беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков.
«Противник продолжает провокации – ночью над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествия ведутся оперативные проверки», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

Ранее «Радио 1» сообщало о взрывах в Тульской области и Рязани. В последней жители рассказали о пяти взрывах в разных частях города. В Тульской области под ударом оказался город Алексин. Предварительно, источниками взрывов являются средства ПВО, работающие по вражеским беспилотникам.

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ВСУ отправляют киевским властям ложные доклады об успехах в Курской области
21 мая 2025, 05:20

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинское командование отправляет киевским властям ложные доклады об успехах ВСУ в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
«Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии», — рассказал агентству источник в силовых структурах.

Напомним, что Курская область была полностью освобождена от украинской оккупации еще в апреле. Несмотря на это, украинское командование продолжает докладывать Киеву об успехах в регионе и успешных удерживаниях своих позиций. К тому же замалчиваются и истинные потери ВСУ.

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Над Рязанью раздалось пять взрывов из-за работы ПВО по беспилотникам ВСУ
Shot: над Рязанью раздалось пять взрывов из-за работы ПВО по дронам ВСУ
21 мая 2025, 01:33

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В разных частях города Рязани раздалось около пяти взрывов, предварительно из-за работы ПВО по украинским беспилотникам. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Взрывы слышны в небе над Рязанью. Как рассказали SHOT местные жители, всего они насчитали около 5 громких хлопков, которые были слышны в разных частях города», — передает telegram-канал.

По предварительной информации, источником взрывов является работа ПВО по вражеским дронам. Официальные источники никак не комментировали информацию. О разрушениях и пострадавших из-за происшествия пока неизвестно.

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Украинские беспилотники атакуют Тульскую область
Mash: в Тульской областью взрывы из-за атаки дронов ВСУ на регион
21 мая 2025, 00:26

Фото: iStock/bbsferrari

В городе Алексин Тульской области раздалось шесть взрывов из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«ВСУ атакуют беспилотниками Тульскую область. В 23:20 местные жители сообщили о шести громких хлопках в Алексине», — говорится в сообщении.

Канал передает, что после происшествия в городе случился массовый сбой в работе интернета и сотовой связи.

Ранее сообщалось о 15 сбитых украинских беспилотниках над тремя регионами России. Средствам ПВО удалось ликвидировать вражеские дроны практически за два часа.

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