Боец ВС РФ с позывным «Шаман» ценой собственной жизни спас девять сослуживцев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, заявил, что к урегулированию конфликта на Украине нужно подойти со всей ответственностью. В этом контексте он вспомнил о «салфетке Макрона» и лайках в соцсетях, которые олицетворяют непозволительную легковесность в таком важном вопросе.