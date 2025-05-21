Боец ВС РФ с позывным «Шаман» ценой собственной жизни спас девять сослуживцев

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Наводчик гранатомёта из Тувы Сотпа Шалган с позывным «Шаман» вызвал огонь ВСУ на себя, чтобы спасти жизни своим девяти сослуживцам. Об этом рассказал сослуживец российского бойца с позывным «Фотограф».
Он уточнил, что ВСУ с помощью дрона заметили группу российских военных. Противник нанес удар, однако промахнулся, но было понятно, что второй удар будет более точным.
Незадолго до гибели Шалган успел отправить отчиму трогательное письмо, а маме написал: «Мама, ты будешь гордиться мной, я буду героем».
Так и вышло. 18-летнего «Шамана» наградили орденом Мужества посмертно.
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«Шаман крикнул, чтобы мы отбежали в сторону, а сам побежал на открытое место, вызывая огонь противника на себя. В итоге он погиб, а мы спаслись благодаря ему», — рассказал «Фотограф» в интервью RT.
Незадолго до гибели Шалган успел отправить отчиму трогательное письмо, а маме написал: «Мама, ты будешь гордиться мной, я буду героем».
Так и вышло. 18-летнего «Шамана» наградили орденом Мужества посмертно.
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Элина Позднякова