Крупное поражение ВСУ в Сумской области и активное наступление ВС РФ под Торецком: последние новости СВО на 21 мая

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Ночная атака беспилотников
По информации Министерства обороны Российской Федерации, в ночь на 21 мая в небе над российскими регионами были успешно уничтожены 127 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине.
В частности, в Брянской области было сбито 41 БПЛА, в Орловской — 37, в Курской — 31, в Московском регионе — 6. Ещё 5 дронов были уничтожены во Владимирской области, 3 — в Рязанской. Также были успешно нейтрализованы по одному БПЛА в Белгородской, Тульской, Калужской областях и над акваторией Чёрного моря.
Курская область
В окрестностях населённого пункта Рыжевка были ликвидированы две группы противника, передвигавшиеся на трёх квадроциклах. Также была уничтожена разведывательная группа в районе Павловки.
В Сумской области, в районе населённого пункта Шостка, был нанесён удар с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по полевому лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ. В результате удара было уничтожено более 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов, склад боеприпасов и до 10 единиц автомобильной техники.
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Торецкое направление
На участке, расположенном к западу от Торецка, ВС РФ продолжают попытки прорвать линию обороны ВСУ. Ведётся наступление в направлении населённых пунктов Новая Полтавка, Попов Яр и Русин Яр.
Боестолкновения сосредоточены в районе населённых пунктов Яблоновка и Заря, а также продолжается зачистка Романовки. В Игнатовке и Старой Николаевке противник удерживает позиции, несмотря на угрозу окружения.
Северское и Краснолиманское направления
На Северском направлении ВС РФ продолжают наступление севернее Верхнекаменского. В Серебрянке применяются средства дальнего поражения для нанесения ударов по системам связи и РЭБ противника, что снижает боеспособность ВСУ.
На Краснолиманском участке фронта продолжаются активные боевые действия в окрестностях населённых пунктов Колодези, Зелёная Долина, Новый Мир и Редкодуб. В районе села Торское ВСУ проводят контратаки, особенно активно действуя на южной окраине населённого пункта.
Угледарское направление
На данном участке фронта продолжаются напряженные боестолкновения за господство над населёнными пунктами Новополь и Зелёное Поле. ВС РФ выровняли линию фронта к западу от Фёдоровки, ликвидировав выступ, который позволял противнику проводить контратаки в районе Днепроэнергии.
В окрестностях населённых пунктов Богатырь и Отрадное российские войска усиливают натиск, пытаясь достичь Комара. Успех на этом направлении может создать новые перспективы для продвижения.
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Покровское направление
ВС РФ выравнивают линию фронта у города: под контроль взяты участки местности между Зелёным Полем и Калиново, а также частично между Калиново и Валентиновкой. В районе ферм в Котлино идут активные бои. Штурмовики наступают, оттесняя украинские войска в направлении Зверево и окрестностей Леонтовичей.
В южной части Чунишино и Новоукраинки продолжаются ожесточённые сражения за стратегически важные позиции. В районе Малиновки российские военные усиливают оборону на подступах к окраине населённого пункта Шевченко Первое.
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