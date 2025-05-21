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Крупное поражение ВСУ в Сумской области и активное наступление ВС РФ под Торецком: последние новости СВО на 21 мая

Фото: iStock/ MikeMareen

Фото: iStock/ MikeMareen

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


По информации Министерства обороны Российской Федерации, в ночь на 21 мая в небе над российскими регионами были успешно уничтожены 127 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине.

В частности, в Брянской области было сбито 41 БПЛА, в Орловской — 37, в Курской — 31, в Московском регионе — 6. Ещё 5 дронов были уничтожены во Владимирской области, 3 — в Рязанской. Также были успешно нейтрализованы по одному БПЛА в Белгородской, Тульской, Калужской областях и над акваторией Чёрного моря.

Курская область


В окрестностях населённого пункта Рыжевка были ликвидированы две группы противника, передвигавшиеся на трёх квадроциклах. Также была уничтожена разведывательная группа в районе Павловки.

В Сумской области, в районе населённого пункта Шостка, был нанесён удар с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по полевому лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ. В результате удара было уничтожено более 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов, склад боеприпасов и до 10 единиц автомобильной техники.

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ВСУ отправляют киевским властям ложные доклады об успехах в Курской области

Торецкое направление


На участке, расположенном к западу от Торецка, ВС РФ продолжают попытки прорвать линию обороны ВСУ. Ведётся наступление в направлении населённых пунктов Новая Полтавка, Попов Яр и Русин Яр.

Боестолкновения сосредоточены в районе населённых пунктов Яблоновка и Заря, а также продолжается зачистка Романовки. В Игнатовке и Старой Николаевке противник удерживает позиции, несмотря на угрозу окружения.


Северское и Краснолиманское направления


На Северском направлении ВС РФ продолжают наступление севернее Верхнекаменского. В Серебрянке применяются средства дальнего поражения для нанесения ударов по системам связи и РЭБ противника, что снижает боеспособность ВСУ.

На Краснолиманском участке фронта продолжаются активные боевые действия в окрестностях населённых пунктов Колодези, Зелёная Долина, Новый Мир и Редкодуб. В районе села Торское ВСУ проводят контратаки, особенно активно действуя на южной окраине населённого пункта.

Угледарское направление


На данном участке фронта продолжаются напряженные боестолкновения за господство над населёнными пунктами Новополь и Зелёное Поле. ВС РФ выровняли линию фронта к западу от Фёдоровки, ликвидировав выступ, который позволял противнику проводить контратаки в районе Днепроэнергии.

В окрестностях населённых пунктов Богатырь и Отрадное российские войска усиливают натиск, пытаясь достичь Комара. Успех на этом направлении может создать новые перспективы для продвижения.

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Покровское направление


ВС РФ выравнивают линию фронта у города: под контроль взяты участки местности между Зелёным Полем и Калиново, а также частично между Калиново и Валентиновкой. В районе ферм в Котлино идут активные бои. Штурмовики наступают, оттесняя украинские войска в направлении Зверево и окрестностей Леонтовичей.

В южной части Чунишино и Новоукраинки продолжаются ожесточённые сражения за стратегически важные позиции. В районе Малиновки российские военные усиливают оборону на подступах к окраине населённого пункта Шевченко Первое.


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#статьи
Медведев упомянул «салфетку Макрона» в контексте разговора об украинском конфликте
Медведев: нужно серьёзно подойти к урегулированию украинского конфликта
21 мая 2025, 10:12

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, заявил, что к урегулированию конфликта на Украине нужно подойти со всей ответственностью. В этом контексте он вспомнил о «салфетке Макрона» и лайках в соцсетях, которые олицетворяют непозволительную легковесность в таком важном вопросе.
Зампред Совбеза отметил, что для построения устойчивого мира на Украине недостаточно отдельной сделки.
«Я уж не говорю про другие салфетки, типа салфетки Макрона в поезде. <…> И точно недостаточно лайков в социальных сетях для того, чтобы понять настроение людей», — сообщил Медведев.
Напомним, что агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Они направлялись в Киев, чтобы принять участие во встрече — «коалиции желающих». На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий комок бумаги, а перед Мерцем — что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер европейские лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее Елисейский дворец сообщил, что белым предметом, лежавшим перед президентом Франции, была бумажная салфетка.

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Украинцы в интернете торгуют личными вещами российских военных
21 мая 2025, 09:30

Фото: iStock/mesh cube

Жители Украины продают личные вещи российских военнослужащих, в частности элементы военной формы. Соответствующие объявления они публикуют на иностранных интернет-площадках.
Как сообщает «Лента.ру», на площадке часто выставляют шевроны российских военных. В одном из объявлений предлагается приобрести комплект, включающий нашивку Черноморского флота с изображением крейсера «Москва» и шеврон с фамилией и инициалами военнослужащего. Цена набора — 350 долларов (около 28 тысяч рублей).

Также на площадке можно найти гигиенический набор с маркировкой «собственность солдата (матроса) продаже не подлежит» и фамилией предположительного владельца за 170 долларов, бронзовый православный крест с распятием.

По данным издания, выставленные на продажу предметы, возможно, являются трофеями украинцев во время боевых действий в Курской области. Военный эксперт Олег Глазунов рассказал «Ленте.ру», что торговля военными трофеями — обычное дело. Собеседник отметил, что предложение подогревает спрос со стороны коллекционеров.

Ранее сообщалось, что украинское командование отправляет киевским властям ложные доклады об успехах ВСУ в Курской области

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#военные
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Путин посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения от ВСУ
21 мая 2025, 09:30

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область вечером минувшего вторника, 20 мая. Это первый его визит с момента полного освобождения региона от ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, а также с волонтерами в гуманитарном штабе. Как сообщает «ТАСС», во встрече принял участие первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По данным сайта Кремля, Владимир Путин также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области в городе Курчатов. Кроме того, он посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

Напомним, украинские войска вторглись в Курскую область рано утром 6 августа прошлого года. Операция по ее освобождению завершилась 26 апреля этого года.

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Губернатор Клычков: над Орловской областью уничтожено 11 дронов ВСУ
21 мая 2025, 06:41

Фото: iStock/rancho_runner

В ночь на 21 мая над Орловской областью было уничтожено 11 вражеских беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков.
«Противник продолжает провокации – ночью над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествия ведутся оперативные проверки», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

Ранее «Радио 1» сообщало о взрывах в Тульской области и Рязани. В последней жители рассказали о пяти взрывах в разных частях города. В Тульской области под ударом оказался город Алексин. Предварительно, источниками взрывов являются средства ПВО, работающие по вражеским беспилотникам.

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#орловская область
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ВСУ отправляют киевским властям ложные доклады об успехах в Курской области
21 мая 2025, 05:20

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинское командование отправляет киевским властям ложные доклады об успехах ВСУ в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
«Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии», — рассказал агентству источник в силовых структурах.

Напомним, что Курская область была полностью освобождена от украинской оккупации еще в апреле. Несмотря на это, украинское командование продолжает докладывать Киеву об успехах в регионе и успешных удерживаниях своих позиций. К тому же замалчиваются и истинные потери ВСУ.

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