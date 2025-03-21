Боец ВС РФ отбил головой дрон ВСУ и спас сослуживцев

Бойцы ВС РФ зашли в село Веселое, которое находится на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины. Начались бои за освобождение населенного пункта. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.