Боец ВС РФ отбил головой дрон ВСУ и спас сослуживцев

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Боец отряда «Т» Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Север», с позывным "Апостол" спас во время ротации сослуживцев, отбил головой украинский дрон, пишет РИА Новости.
По словам бойца, во время ротации он сел с тремя сослуживцами на квадроциклы. Когда все выехали на открытую местность, их атаковали два украинских дрона, однако оба не долетели. После «Апостол» увидел и третий БПЛА, но сначала решил, что он российский.
Он уточнил, что все бойцы прямо на ходу удостоверились, что не ранены, и быстро уехали.
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«Где-то метра два осталось (до дрона — ред.), я делаю резкий маневр вправо и потом влево. И получилось, он прямо шел по диагонали, и когда я влево вот так завернул, он мне по голове ударил и взорвался в трех метрах», — рассказал «Апостол».
Он уточнил, что все бойцы прямо на ходу удостоверились, что не ранены, и быстро уехали.
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Элина Позднякова