Боец «Ахмат»: солдат ВСУ пытался покинуть Суджу, переодевшись в бабушку

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Как рассказал боец сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным Улыбка, один из солдат ВСУ пытался выехать из Суджи в Курской области, переодевшись в бабушку. Этим военный поделился с «Известиями».
«Переоделся в бабулю, у него был паспорт, видимо, какая-то бабушка жила, украл, может. Он переоделся в ее одежду и по ее документам хотел выехать», — рассказал Улыбка.
До сих пор российские военнослужащие находят украинских солдат в подвалах и заброшенных зданиях Суджи. Основной задачей бойцов ВС РФ остается наступление и выдавливание ВСУ всеми способами.
Ранее житель села Казачья Локня Суджанского района рассказал о фашистских символах на украинских танках. При этом сами солдаты говорили на иностранном языке.
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Иван Мусатов