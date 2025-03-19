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Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Чумарный, проходивший службу в 225-м штурмовом батальоне, решил сбежать из армии и сдался российским войскам. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, он провел десять дней в укрытии у местных жителей в деревне Дачное, ожидая прихода российских сил.
Чумарный рассказал, что, переодевшись в гражданскую одежду, он опасался быть принят за военного и подвергнуться нападению со стороны своих же. Местные жители оказали ему помощь, предоставив еду и воду, и заверили, что информация о жестоком отношении российских войск к пленным не соответствует действительности.
Когда российские войска прибыли в деревню, он добровольно сдался, объяснив свою ситуацию По словам военнопленного, российские солдаты встретили его без агрессии.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Чумарный рассказал, что, переодевшись в гражданскую одежду, он опасался быть принят за военного и подвергнуться нападению со стороны своих же. Местные жители оказали ему помощь, предоставив еду и воду, и заверили, что информация о жестоком отношении российских войск к пленным не соответствует действительности.
«На протяжении десяти дней я прятался в подвале вместе с местными жителями. Мы не могли высунуться из-за обстрелов с украинской стороны», — отметил Чумарный.
Когда российские войска прибыли в деревню, он добровольно сдался, объяснив свою ситуацию По словам военнопленного, российские солдаты встретили его без агрессии.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова