Боец ВС РФ смог сбить дрон с помощью молитвы

Фото: iStock/NatureNow
Инсаф Гатауллин из Татарстана подписал контракт, когда ему было всего 18 лет. Он отправился на спецоперацию и выполнял боевые задачи в составе штурмового подразделения. Он рассказал, как однажды смог сбить вражеский дрон молитвой.
«Малой» рассказал, как с двумя другими бойцами попал под вражеский обстрел, и одного из них серьезно ранило. Пострадавшему оказали первую помощь и планировали эвакуировать, однако над всеми тремя навис дрон. Тогда молодой боец попытался сбить его из автомата, но только привлек этим внимание украинского БПЛА.
Инсаф решил отвлечь беспилотник от раненого товарища, чтобы третий сослуживец смог его эвакуировать, и побежал, а дрон полетел за ним.
Он отметил, что верил в Бога и до СВО, однако там еще сильнее укрепился в вере. «Малой» добавил, что на войне нет атеистов, и уже после первого прилета там все начинают верить в Бога.
Позже в бою «Малой» получил тяжелое ранение и теперь перемещается на инвалидной коляске и проходит реабилитацию.
Читайте также:
ВС РФ завершают разгром группы ВСУ в Курской области — Путин
ВСУ намеренно атаковали приграничье РФ во время телефонного разговора Путина и Трампа
Попытка прорыва ВСУ в Белгородской области и контратаки под Суджей: последние новости СВО 19 марта
Инсаф решил отвлечь беспилотник от раненого товарища, чтобы третий сослуживец смог его эвакуировать, и побежал, а дрон полетел за ним.
«Я залетел в окоп и начал молиться. А он все надо мной висел. У меня вся жизнь перед глазами пролетела. Один раз прочитал молитву – он все висит надо мной, второй раз прочитал, на третий коптер просто упал. Молитвой сбил его, получается. Я пять минут сидел – благодарил Бога, потом пошел помогать товарищу эвакуировать "Ореха"», – рассказал Инсаф в беседе с «Татар-информ».
Он отметил, что верил в Бога и до СВО, однако там еще сильнее укрепился в вере. «Малой» добавил, что на войне нет атеистов, и уже после первого прилета там все начинают верить в Бога.
Позже в бою «Малой» получил тяжелое ранение и теперь перемещается на инвалидной коляске и проходит реабилитацию.
Читайте также:
ВС РФ завершают разгром группы ВСУ в Курской области — Путин
ВСУ намеренно атаковали приграничье РФ во время телефонного разговора Путина и Трампа
Попытка прорыва ВСУ в Белгородской области и контратаки под Суджей: последние новости СВО 19 марта
Элина Позднякова