Фото: iStock/zabelin
Как рассказал командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным «Миф», под Красноармейском в ДНР были уничтожены наемники ВСУ из Португалии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Конкретно у нас на направлении встречали много португальцев. То бишь не из Штатов, как раньше попадались наемники. Это в основном Португалия, находили шевроны, отличительные знаки, некоторые документы уже подгоревшие», — поделился российский военный с агентством.
Как отметил «Миф», иностранные наемники ВСУ воюют без опознавательных знаков. У них хорошее вооружение и подготовка, в отличии от штатных подразделений украинской армии. Как правило, иностранцы экипированы оружием НАТО.
Читайте также:
В Нижнем Новгороде выброшенные письма бойцам СВО доставят на передовую
Украинские военные боятся стрелкового боя
В ГД оценили новости о возможном признании США Крыма частью РФ
Иван Мусатов