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В ГД оценили новости о возможном признании США Крыма частью РФ

Депутат Белик: США в ситуации с Крымом делают пробные шаги
Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Возможное признание Крыма российским для США является пробным вариантом для будущих шагов. Так считает депутат Госумы Дмитрий Белик.
«Официальное признание Штатами Крыма российским будет означать здравый и объективный взгляд на сложившиеся реалии. Что же касается признания новых регионов, то пока об этом говорить преждевременно», — отметил Белик в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что сейчас в ситуации с Крымом США делают пробные шаги, чтобы в том числе посмотреть, как на это отреагируют в ЕС.
Тем не менее Белик подчеркнул, что Крым и новые регионы являются частью РФ, что закреплено в российской конституции. Эти вопросы обсуждению не подлежат.

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что Россия стремится к миру, однако взамен Москве пока предлагают только обещания: официально признать Крым российским, задокументировать отказ Украины от вступления в НАТО идругое.

«Крым входит в состав РФ уже больше 10 лет, и обещать признать его поздновато, а Киев, прописав внеблоковый статус, с приходом новой власти в будущем сможет в очередной раз изменить курс», — добавил Безпалько.

Он считает, что Москве нужны реальные условия. Отличной гарантией стало бы размещение российских баз в Одессе и Николаеве.

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«Получили по соплям»: ВСУ не стали соблюдать пасхальное перемирие, предложенное РФ
Военэксперт Тимошенко: Зеленский во время перемирия сделал всё, что не нужно
21 апреля 2025, 17:42

Фото: iStock/Alex Kochev

Украинская сторона продолжала обстрелы российских территорий во время объявленного Россией пасхального перемирия, кроме того, ВСУ пытались вторгнуться в Белгородскую область. Об этом заявил полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко.
«Зеленский получил сутки с лишним на ротацию войск, подвоз боеприпасов и вооружения. Явно ему не куличи подвезли. Также противник попытался влезть в Белгородскую область, и они получили по соплям. В общем, всё, что делать не нужно было, если он хочет мира, он сделал», — заявил Тимошенко в беседе с Life.ru.

По его словам, ни Зеленский, ни руководства стран Запада не хотят мира. Тимошенко также отметил, что пасхальное перемирие, предложенное Россией, было проигнорировано.

Напомним, 19 апреля президент России Владимир Путин в ходе общения с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил о пасхальном перемирии. При этом глава государства призвал российские войска быть готовыми к возможному отражению атак со стороны ВСУ, но самим полностью остановить удары.

Перемирие вступило в силу в 18:00 19 апреля.

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#украина
#зеленский
#вооружения
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Путин: Россия рассмотрит предложение о моратории на удары по гражданским объектам
21 апреля 2025, 17:11

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости проанализировать предложение не наносить удары по гражданским объектам.
«Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться», — цитирует слова главы государства ТАСС.
Напомним, что 18 апреля истёк 30-дневный мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новых указаний от верховного главнокомандующего Путина не было.

Восемнадцатого марта президент США Дональд Трамп предложил Украине и России отказаться на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно отреагировал на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение остановить атаки на энергообъекты. Однако, по информации Минобороны, Киев неоднократно нарушал мораторий.

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«Я скучаю»: сбежавший Панин* заявил о желании приехать в Россию
Алексей Панин* заявил о желании вернуться в Россию на неделю
21 апреля 2025, 16:30

Алексей Панин* (Фото: Инстаграм** @alexeypaninn)

Актер Алексей Панин* выразил желание посетить Россию. Фрагменты его интервью были опубликованы в Telegram-канале «Хуже и не скажешь».
«Я скучаю по местам своего детства. Очень жаль, что не могу вернуться в свою родную деревню. Хотел бы провести там несколько дней. Мечтаю приехать в Россию на недельку», – отметил артист.
Прокуратура Москвы сообщила, что Панин был заочно приговорен к шести годам колонии общего режима. В октябре 2022 года он опубликовал текст, в котором оправдывал теракт на Крымском мосту и положительно оценивал данный акт агрессии.

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«Сказала, что у нее нет возможности»: Лолита отказалась помочь бойцу СВО после отмены концертов
Бородин сообщил об отказе Лолиты помочь бойцу СВО с протезом
21 апреля 2025, 16:22

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что певица Лолита Милявская отказалась оказать помощь участнику специальной военной операции. Его слова приводит издание «Страсти».
По словам Бородина, накануне он общался с Лолитой, которая жаловалась на отмену своих выступлений в российских городах. В ответ он призвал артистку оказать финансовую поддержку одному из бойцов СВО, нуждающемуся в протезах.

«Она сказала, что не может помочь. Ее позиция понятна», — заявил Бородин.
Он также отметил, что многие артисты избегают публичной поддержки участников СВО из страха перед западными санкциями или потерей двойного гражданства.

«Лолита говорила, что кому-то помогает, но это остается незамеченным. Говорить можно много», — добавил он.
Общественник подчеркнул, что россияне не хотят видеть на сцене тех артистов, которые получают многомиллионные гонорары, но не оказывают помощь нуждающимся.

«Лолита, по сути, проукраинская, хотя и делает вид, что поддерживает Россию. Общество отказывается от нее. Это не государственное решение, а воля граждан», — объяснил Бородин.

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Тур по монастырям и статус примерной жены: На что готова Анастасия Ивлеева после «голой вечеринки» для возвращения на ТВ
21 апреля 2025, 16:10

Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@nastyaivleeva)

Телеведущая Настя Ивлеева, организовавшая в декабре 2023 году «голую вечеринку» изрядно подмочила себе имидж и была вынуждена залечь на дно, до стабилизации ситуации.
С тех пор в жизни опальной звезды произошло много изменений, но всё ли является правдой или это только работа пиар-менеджеров, пытающихся вернуть популярность блогера? Подробности читайте в материале «Радио 1».

«Пир во время чумы»


Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@agentgirl)

В ночь на 21 декабря 2023 года состоялась прогремевшая на всю страну «голая вечеринка», организованная Анастасией Ивлеевой. Среди приглашённых были замечены такие знаменитости, как Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Глюкоза и Лолита Милявская, Дима Билан, Джиган и многие другие известные люди отечественного шоу-бизнеса. Фотографии артистов в откровенных нарядах вызвали широкий общественный резонанс.

«Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, — цинично. Наши бойцы на фронте сражаются точно не за это», — написала тогда Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

С позицией главы Лиги безопасного интернета тогда согласились многие. Мария Кожевникова провела параллель между голой вечеринкой, организованной блогером, и пиром во время чумы. Она отметила, что люди сами сделали популярными и возвели в ранг «звёзд» большинство участников этого скандального мероприятия.

После скандала


Некоторые знаменитости, чтобы сохранить свою репутацию и доходы, были вынуждены многократно приносить извинения за участие в мероприятии. И многим удалось сгладить углы и остаться в свете софитов, но не Ивлеевой.

На Анастасию, как на организатора, обрушилась самая большая волна хейта. Сразу после вечеринки она, как и многие, пыталась оправдаться, обещала передать все вырученные деньги на благотворительность, но всё оказалось тщетно. Имя Ивлеевой было вычеркнуто из списков амбассадоров Тинькофф Банка и МТС, а лицо блогера пропало с рекламных щитов и экранов ТВ.

Образ пай-девочки


Настя Ивлеева (фото: Telegram @ivleeva360)

Когда стало понятно, что слова раскаяния Ивлеевой не работают, она сменила тактику и начала заниматься благотворительной деятельностью. Вслед за этим последовала пропаганда правильных ценностей.

Помимо этого, она претерпела и внешние изменения: её образ полностью преобразился, она перестала использовать яркий макияж, стала вести себя сдержанно и даже в некоторой степени блаженно как на публике, так и в социальных сетях. Она неоднократно выражала свою поддержку специальной военной операции, посещала Донбасс и стала значительно ближе к церкви.

В свой отпуск 2024 года бывшая телеведущая устроила тур по храмам и монастырям российских городов. Не обошлось без перемен и в личной жизни. В декабре прошлого года она внезапно заявила, что вышла замуж. Ее супругом стал ведущий телеканала «Культура» Филипп Бегак.

Но публика все еще не верит в искренность преображения Ивлеевой, многие и брак с внуком советского писателя Юлиана Семенова и правнуком детской писательницы Натальи Кончаловской назвали фикцией.

В другой стране без «масок»


Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@ nastyaivleeva)

В этом году Анастасия Ивлеева улетела с супругом в Оман. В личном блоге появились привычные публике фото с «винишком» и загорелыми ножками. Также на фото с отдыха подписчики рассмотрели новую грудь блогера. Слухи о том, что звезда сделала маммопластику, появились в конце декабря 2024 года. Сама Ивлеева не комментировала сплетни.

«Теперь смело могу сказать, что арабская кухня попала в мой топ-3! За время отдыха я прибавила три килограмма», — написала Анастасия в соцсети.

Многие уже сделали вывод, что причиной увеличения веса стала не местная кухня, а предстоящее пополнение в молодой семье, этим же некоторые объяснили и шикарно выглядящую грудь, и изменения в лице.

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