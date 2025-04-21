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Возможное признание Крыма российским для США является пробным вариантом для будущих шагов. Так считает депутат Госумы Дмитрий Белик.
«Официальное признание Штатами Крыма российским будет означать здравый и объективный взгляд на сложившиеся реалии. Что же касается признания новых регионов, то пока об этом говорить преждевременно», — отметил Белик в беседе с «Газетой.Ru».
Он отметил, что сейчас в ситуации с Крымом США делают пробные шаги, чтобы в том числе посмотреть, как на это отреагируют в ЕС.
Тем не менее Белик подчеркнул, что Крым и новые регионы являются частью РФ, что закреплено в российской конституции. Эти вопросы обсуждению не подлежат.
В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что Россия стремится к миру, однако взамен Москве пока предлагают только обещания: официально признать Крым российским, задокументировать отказ Украины от вступления в НАТО идругое.
«Крым входит в состав РФ уже больше 10 лет, и обещать признать его поздновато, а Киев, прописав внеблоковый статус, с приходом новой власти в будущем сможет в очередной раз изменить курс», — добавил Безпалько.Он считает, что Москве нужны реальные условия. Отличной гарантией стало бы размещение российских баз в Одессе и Николаеве.
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Элина Позднякова