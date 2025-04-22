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Украинские военные боятся стрелкового боя и предпочитают бросать свои позиции. Об этом рассказал военнослужащий штурмового подразделения группировки «Центр» Денис Халяфиев.
«Мы шли по посадкам, зашли в населенный пункт Преображенка и выбивали врага из дома в дом. Заходили с гранатами, конечно, и с огнестрельным оружием. В этот раз из гранатомета не отрабатывали, заходили с гранатами, выбивали окна, закидывали гранаты и двоечками заходили в дом. Они боятся стрелкового боя. Большинство сдавали свои позиции и уходили», — говорит Халяфиев в опубликованном ролике Минобороны РФ.
Ведомство сообщило об освобождении пункта Преображенка 17 апреля. По признанию командира штурмовой роты Надемьяна Ильбулова, в ходе операции российские войска воспользовались погодными условиями. В районе был дождь и туман, в связи с чем солдаты вошли в Преображенку малыми группами по двум маршрутам.
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