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В Нижнем Новгороде выброшенные письма бойцам СВО доставят на передовую

Фото: iStock/Drazen Zigic

Фото: iStock/Drazen Zigic

Найденные на свалке в Нижнем Новгороде письма бойцам СВО будут отправлены на передовую. Об этом сообщает пресс-служба регионального центра поддержки военнослужащих.
«Невозможно наблюдать со стороны за историей с выброшенными письмами студентов бойцам СВО. Координационный центр по поддержке военнослужащих, действующий на базе Дома народного единства, доставит и передаст треугольники с добрыми пожеланиями лично в руки нижегородским военнослужащим. Доведем до финала дело, которое кто-то бросил», — передает telegram-канал Дома народного единства.

Письма направят на передовую в ближайшее время гуманитарным конвоем. Они были написаны студентами строительного техникума Нижнего Новгорода накануне Нового года.

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#нижний новгород
Украинские военные боятся стрелкового боя
Солдат ВС РФ Халяфиев: бойцы ВСУ боятся стрелкового боя
22 апреля 2025, 05:22

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военные боятся стрелкового боя и предпочитают бросать свои позиции. Об этом рассказал военнослужащий штурмового подразделения группировки «Центр» Денис Халяфиев.
«Мы шли по посадкам, зашли в населенный пункт Преображенка и выбивали врага из дома в дом. Заходили с гранатами, конечно, и с огнестрельным оружием. В этот раз из гранатомета не отрабатывали, заходили с гранатами, выбивали окна, закидывали гранаты и двоечками заходили в дом. Они боятся стрелкового боя. Большинство сдавали свои позиции и уходили», — говорит Халяфиев в опубликованном ролике Минобороны РФ.

Ведомство сообщило об освобождении пункта Преображенка 17 апреля. По признанию командира штурмовой роты Надемьяна Ильбулова, в ходе операции российские войска воспользовались погодными условиями. В районе был дождь и туман, в связи с чем солдаты вошли в Преображенку малыми группами по двум маршрутам.

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Гладков: в Белгородской области за 3,5 года погибло свыше 20 детей от ударов ВСУ
21 апреля 2025, 23:53

Фото: iStock/eranicle

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за три с половиной года в регионе от действий ВСУ погибло свыше 20 детей. Об этом градоначальник пишет в своем telegram-канале.
«Белгородская область как прифронтовой регион проходит сложнейшие испытания. Враг обстреливает города и села из всевозможного вида оружия, сбрасывает мины с дронов. К сожалению, от этих преступлений страдают мирные жители. Много бед и горя. За три с половиной года из-за атак врага погибло 23 ребенка», — сообщает Гладков.

К тому же за это время 167 детей получили повреждения. На фоне этого Гладков отметил, что прошло первое заседание в фонде помощи детям, которые пострадали в результате украинских обстрелов. Поддержка будет оказана каждому в возрасте до 21 года. Фонд предоставит пострадавшим возможность посещать санатории и получать необходимые медикаменты.

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«Воюют достойно, дерзко»: Путин восхитился 76-й десантно-штурмовой дивизией
21 апреля 2025, 22:57

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин восхитился успехами 76-й десантно-штурмовой дивизии, отметив, что получает информацию о ее достижениях практически каждый день. Он подчеркнул, что бойцы выполняют свои задачи «достойно, дерзко, результативно и героически» и попросил передать им самые наилучшие пожелания.
«Практически каждый день я слышу о 76-й десантно-штурмовой дивизии: сделали то-то, прошли там-то столько-то, сделали вот так, обошли вот это, сделали что-то, штурмовали. Практически каждый день. Это о чем говорит? О том, что воюют достойно, дерзко, результативно и героически», — поделился российский лидер.
Путин добавил, что в подобных подразделениях российской армии сохраняются лучшие традиции, передающиеся «со времен дяди Васи» до сегодняшних дней.

Ранее стало известно, что Владимир Путин утвердил решение о действительности заключения призывной комиссии в течение года. Теперь, если срочник не попал в армию в текущий призыв, он может быть призван в течение года без повторного прохождения комиссии.

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На Украине раскрыли тайну летавшего на западе страны НЛО
Над Львовом провели тестовый полет шведского самолета-разведчика ACS-890
21 апреля 2025, 22:26

Фото: iStock/bbevren

Украине передали первый из двух запланированных шведских самолетов-разведчиков ACS-890 с системой радиолокации, тестовый полет провели над Львовом. Тайну летавшего на западе страны НЛО раскрыли украинские СМИ.
Отмечается, что шведское Минобороны заявляет о новых возможностях для киевского режима в сфере воздушной радиолокационной разведки, так как самолет может определять цели на расстоянии до 400 километров.

В материале говорится, что ACS-890 может работать в связке с американскими истребителями F-16.

Ранее сообщалось, что первый опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, созданный в рамках программы импортозамещения, достиг максимальной высоты в 12 километров — практическего потолка для данного типа воздушных судов. Как отмечала входящая в «Ростех» корпорация ОАК, борт оснащен российскими системами, но оборудован российско-французскими двигателями.

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Раскрыто заманчивое предложение США для РФ за сотрудничество по Украине
RS: США могут дать РФ снятие санкций и инвестиции за сотрудничество по Украине
21 апреля 2025, 20:40

Фото: iStock/vchal

США могут предложить России снятие санкций и инвестиции за сотрудничество в сфере урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.
Отмечается, что в вопросе отмены ограничений и вложений речь идет об арктическом регионе, так как Вашингтону важна совместная работа с Москвой в Арктике, так как только у РФ есть самый крупный ледокольный флот. В то же время у западных стран нет ни одного атомного ледокола.

Ранее сообщалось, что Великобритания может получить рекомендации о расширении своего военного присутствия в Арктике. Эксперты готовят большой обзор в области безопасности, обороны и внешней политики королевства. ​Основными акцентами документа станут инвестиции ​в беспилотные системы, передовые военные разработки и ​изменение структуры ​потенциала страны в сфере кибернетики.

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