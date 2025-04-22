В Нижнем Новгороде выброшенные письма бойцам СВО доставят на передовую

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Найденные на свалке в Нижнем Новгороде письма бойцам СВО будут отправлены на передовую. Об этом сообщает пресс-служба регионального центра поддержки военнослужащих.
«Невозможно наблюдать со стороны за историей с выброшенными письмами студентов бойцам СВО. Координационный центр по поддержке военнослужащих, действующий на базе Дома народного единства, доставит и передаст треугольники с добрыми пожеланиями лично в руки нижегородским военнослужащим. Доведем до финала дело, которое кто-то бросил», — передает telegram-канал Дома народного единства.
Письма направят на передовую в ближайшее время гуманитарным конвоем. Они были написаны студентами строительного техникума Нижнего Новгорода накануне Нового года.
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