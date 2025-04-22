В Нижнем Новгороде выброшенные письма бойцам СВО доставят на передовую

Президент России Владимир Путин восхитился успехами 76-й десантно-штурмовой дивизии, отметив, что получает информацию о ее достижениях практически каждый день. Он подчеркнул, что бойцы выполняют свои задачи «достойно, дерзко, результативно и героически» и попросил передать им самые наилучшие пожелания.