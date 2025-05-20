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Боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Старый» рассказал, что под Красноармейском в рядах ВСУ были замечены англоязычные и польские наемники. Об этом солдат рассказал РИА Новости.
«Используют наемников, да. Слышали голоса наемников. Сам лично их не встречал, слышать – слышал. Голоса наемников и польские, и какие-то там американские, или по-английски говорят, не знаю», — поделился с агентством «Старый».
Солдат отметил, что наемники находились в первой линии обороны на красноармейском направлении. Боец предположил, это могло случиться из-за того, что наемники не успели уйти с данной позиции, а возможность отступления была отрезана российской армией.
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