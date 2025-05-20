Боец ВС РФ: под Красноармейском замечены англоязычные и польские наемники ВСУ

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начались с того, что российский лидер поздравил американского коллегу с рождением внука. Об этом прессе заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в понедельник, 19 мая. Аудиозапись брифинга опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.