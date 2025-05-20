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Сотни трупов украинских солдат продолжают оставаться возле границы в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
«Большое количество тел погибших солдат ВСУ, которые невозможно эвакуировать из-за постоянных обстрелов с украинской стороны, находятся в лесопосадках и на улицах в селах приграничных районов региона в нескольких километрах от государственной границы», — передает корреспондент агентства.
Российские десантники рассказывают, что обстрелы украинской армии мешают эвакуации тел. К тому же ВСУ бьют беспилотниками по трупам сослуживцев, чтобы их родные не узнали судьбу погибших. Противник понес значительные потери на данном участке из-за столкновения с сидами российских десантников.
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