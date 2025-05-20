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Сотни украинцев лежат возле границы в Курской области

РИА Новости: сотни трупов солдат ВСУ лежат у границы в Курской области
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Сотни трупов украинских солдат продолжают оставаться возле границы в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
«Большое количество тел погибших солдат ВСУ, которые невозможно эвакуировать из-за постоянных обстрелов с украинской стороны, находятся в лесопосадках и на улицах в селах приграничных районов региона в нескольких километрах от государственной границы», — передает корреспондент агентства.

Российские десантники рассказывают, что обстрелы украинской армии мешают эвакуации тел. К тому же ВСУ бьют беспилотниками по трупам сослуживцев, чтобы их родные не узнали судьбу погибших. Противник понес значительные потери на данном участке из-за столкновения с сидами российских десантников.

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Разговор о возвращении РФ в международный футбол сорвался из-за Зеленского
Sport24: возвращение РФ в международный футбол сорвалось из-за Зеленского
19 мая 2025, 22:12

Владимир Зеленский

Разговор о возвращении России на международную футбольную арену сорвался из-за звонка Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на источник пишет Sport24.
Уточняется, что Международная федерация футбола (ФИФА) была готова обсудить вопрос возвращения России в международный футбол. На встрече за закрытыми дверями должны были присутствовать влиятельные делегации.

«После этого звонка было понятно, что ФИФА не хочет форсировать события. Обсуждение отложили — чтобы не создавать напряженности», — сказано в материале.
После событий февраля 2022 года российские клубы и команды были отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и Союза европейских ассоциаций (УЕФА).

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#сво
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Ушаков прокомментировал телефонный разговор Путина с Трампом
Ушаков: Путин поздравил Трампа с рождением внука в начале разговора
19 мая 2025, 21:55

Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начались с того, что российский лидер поздравил американского коллегу с рождением внука. Об этом прессе заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в понедельник, 19 мая. Аудиозапись брифинга опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Ушаков подчеркнул, что разговор был откровенным и конструктивным, лидеры обсудили налаживание российско-американских отношений. По словам Ушакова, президенты договорились созваниваться в любой момент. Трамп был эмоциональным и назвал Путина «Владимир».

В настоящее время идет подготовка к очередному обмену заключенными в формате девять на девять, заключил Ушаков.

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Названы возможные условия России для прекращения конфликта на Украине
Bild: РФ выдвинула два ключевых условия для прекращения конфликта на Украине
19 мая 2025, 21:00

Фото: istockphoto/Diy13

Россия якобы выдвинула два ключевых условия для прекращения конфликта на Украине, которые не сможет выполнить киевский режим со своими сторонниками. Об этом со ссылкой на источники утверждает Bild.
«Москва придерживается двух ключевых требований, которые Украина и ее сторонники не могут выполнить», — сказано в материале.

По информации журналистов, речь идет о полном выводе боевиков из четырех областей и отказе Запада от военной помощи Украине. Автор пишет, что эти условия Киев с союзниками считают неприемлемыми. В Вашингтоне надеются, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа повлияют на российскую позицию, заключил обозреватель.

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#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
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Путин высказался о разговоре с Трампом
Путин назвал разговор с Трампом содержательным
19 мая 2025, 20:09

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом весьма полезным, содержательным и откровенным. По словам российского лидера, переговоры длились больше двух часов.
Путин поблагодарил хозяина Белого дома за участие американской стороны в возобновлении диалога между Россией и Украиной.

В понедельник, 19 мая, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что разговор президентов России и США состоится в 17:00 по Москве. Дональд Трамп писал в соцсетях, что собирается говорить с Владимиром Путиным на тему урегулирования украинского конфликта и торговых вопросов.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#владимир путин
#дональд трамп
#переговоры
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Pravda.Ru: Зеленский оторван от реальности
19 мая 2025, 19:27

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский продолжает уверять, что Украина готова вести войну ещё долго, однако реальные данные говорят об обратном, пишет Pravda.Ru.
«Пока просроченный рассказывает в интервью о мотивации и патриотизме, на улицах украинских городов разворачиваются целые охотничьи операции — "бусификация" в действии. Автобусы без опознавательных знаков, быстрые руки военкомов и минимум церемоний», — говорится в статье.

Все, кто хотел воевать, ушли на фронт сразу после начала российской спецоперации, остальных же мобилизуют в ВСУ насильно.

По словам Зеленского, на фронте у армии Украины всё в порядке. Однако ВСУ несут огромные потери и нуждаются в ротации, а среди молодежи от 18 до 24 лет желающих идти в зону боевых действий не так уж и много.

Тем временем главком ВС Украины Александр Сырский снял командира 59-й бригады Богдана Шевчука, которого ранее критиковали за большие потери на Красноармейском направлении. Вместо него назначен Александр Сак, пишут argumenti.ru. Отмечается, что смена произошла 15-16 мая. Ранее Сак возглавлял бригаду украинской армии в районе Кременной.

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