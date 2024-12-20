Боец ВС РФ получил 50 осколочных ранений и выжил, ползком добравшись до своих

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Российский военный с позывным «Суета» получил 50 осколочных ранений и выжил, добравшись до своих ползком. Об истории бойца рассказал телеканал RT в своём Telegram-канале.
Отмечается, что Эльнур (настоящее имя военного) родом из Нижневартовска. В мае этого года солдат выполнял боевые задачи вблизи населённого пункта Бердычи в ДНР. Его подразделение пыталось занять более удобные позиции в лесополосе, однако их атаковал тяжёлый украинский дрон «Баба-Яга».
Во время этой атаки «Суета» получил ранение, после чего два дня ползком добирался до позиций своих. Он рассказывал, что почувствовал боль не сразу – она нарастала со временем.
В общей сложности Эльнур получил 50 осколочных ранений. После восстановления в мае он вернулся в зону СВО. В декабре военный вновь был ранен и сейчас проходит лечение.
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Во время этой атаки «Суета» получил ранение, после чего два дня ползком добирался до позиций своих. Он рассказывал, что почувствовал боль не сразу – она нарастала со временем.
В общей сложности Эльнур получил 50 осколочных ранений. После восстановления в мае он вернулся в зону СВО. В декабре военный вновь был ранен и сейчас проходит лечение.
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Анастасия Чинкова