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Контратака ВСУ в Курской области, прорыв под Донецком, штурмы в Торецке: последние новости СВО

Фото: iStock/Artem Zakharov

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российские войска освободили населенный пункт Зеленовка на Кураховском направлении. Накануне части ВС РФ приблизились к населенному пункту Улаклы, находясь всего в километре от него, и установили плотный огневой контроль над трассой, ведущей в Запорожье. О ситуации на других участках фронта на 20 декабря расскажет «Радио 1».

Курская область


В Курской области ВС РФ продолжают продвигаться на территории поселка Кругленькое и добиваются успехов в Черкасской Конопельке. Для уничтожения вражеской техники активно применяются новейшие БПЛА-камикадзе с автопилотом. По информации телеграм-канала «Два майора», группировка войск «Север» ведет интенсивные бои по всей линии фронта. ВСУ, накапливая резервы, провели четыре контратаки как ночью, так и днем, используя натовскую бронетехнику и РСЗО «Хаймарс», но не достигли успеха. Удары авиации ВКС и расчётов РСЗО «Торнадо-С» нанесли поражение местам сосредоточения украинских сил в районах населенных пунктов Свердликово, Мартыновка и Беловоды.



По данным аналитического ресурса Lostarmour, противник понес более 300 единиц потерь среди техники в ходе боевых действий в Курской области.

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Донецкое направление


Вооруженные силы России обходят Покровск с юго-западной стороны, что заставляет украинские силы отступать в город. Завершается штурм Даченского, российские войска продолжают наступление на Песчаное и Нововасильевку. Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщает, что ситуация для ВСУ на Покровском направлении остается крайне сложной, что признают и аналитики из Киева.

Российские силы продвинулись вдоль железной дороги восточнее Шевченко на глубину до 500 метров, севернее Шевченко в сторону Песчаного — до 800 метров, а также севернее Новотроицкого на участке шириной до 1,7 км и севернее Новооленовки вдоль лесополос на участке до 2,2 км. Бои продолжаются в районах Песчаного, Новооленовки, Украинки, Славянки и Петропавловки. В течение суток российские войска продвинулись под Покровском и вошли в село Песчаное, откуда ранее проводились контратаки со стороны ВСУ.

Кураховское направление


ВС РФ успешно освободили село Зеленовка. Военкор Котенок сообщает, что в Курахово украинские силы окончательно вытеснены из жилой застройки, больницы и городского парка. Их присутствие сохраняется в основном на территории ТЭС и в промзоне.

На юге, в районе Янтарного и по правому берегу реки Сухие Ялы, западнее Успеновки, противник ведет арьергардные бои. Западнее российские штурмовые подразделения подошли к окраине Улаклы, что создает риск скорого установления физического контроля российских войск над единственной оставшейся дорогой снабжения Курахово.

Противник, оказавшийся в условиях оперативного окружения в Курахово и окрестных районах, начал частичный отход и маневрирование своих сил с целью создания оборонительных позиций на западе
Фото: iStock/Dmitry Andreev

Херсонское направление


На Херсонском направлении в районе Очакова зафиксированы тренировки украинских войск по высадке десанта с моторных лодок. Подпольные источники указывают на возможную подготовку к операции или провокации с целью высадки на российскую территорию, вероятной целью которой может стать Кинбурнская коса.

Тем временем в Херсоне продолжается минирование мостов и зданий. За последние сутки ВСУ нанесли 44 артиллерийских удара по населённым пунктам на левом берегу Днепра. В результате обстрелов пострадали Алёшки, где ранен мирный житель, и Новая Каховка, где погиб один человек. Под ударом оказались местный рынок, автосервис и автозаправочная станция.
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Торецкое направление


В Торецке за последние сутки не произошло значительных изменений. Российские войска укрепляются в северной части города, продолжая артиллерийскую подготовку штурма шахты «Торецкая» и зачистку подконтрольной территории. Бои продолжаются в Леонидовке и Щербиновке.


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#днр
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#вс рф
#курская область
#запорожская область
#сво
#сводкасво
#статьи
Дроны ВСУ атаковали российские региона минувшей ночью
Минобороны: 36 БПЛА ВСУ сбиты над российскими регионами
20 декабря 2024, 07:45

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отбили атаку 36 украинских беспилотников на российские регионы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего уничтожено или перехвачено 36 вражеских беспилотников. Из них 16 ликвидировали в Краснодарском крае, 14 – в акватории Черного моря. Еще пять украинских дронов сбили в Белгородской области и один – в Курской.

Накануне сообщалось, что беспилотники Вооруженных сил Украины совершили атаку на нефтебазу «НЗНП» в Новошахтинске Ростовской области. Также сообщалось об атаке БПЛА на аэродромы в Таганроге и Батайске.

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#бпла
#всу
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Российские штурмовики контролируют всю жилую застройку в Курахове
Рогов: вся жилая застройка в Курахове находится под контролем ВС РФ
20 декабря 2024, 07:42

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВС РФ уже контролируют всю жилую застройку в Курахове ДНР, включая многоквартирные здания, а остающиеся на позициях в промзоне в западной части города боевики ВСУ уже не смогут их удержать. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.
«Вся жилая застройка в Курахове точно перешла под контроль наших войск. В Курахове начался обратный отсчет для группировки ВСУ. Им невозможно в городе удержаться, к этому нет никаких предпосылок», — заявил Рогов.

В беседе с РИА Новости он сообщал, что на сегодняшний день ВСУ отступают к западным окраинам Курахова. Украинские боевики пытаются закрепиться в районе кладбища и ТЭС, где уже находится несколько сотен солдат армии противника.Тем временем ВС РФ продолжают наступать, а бои с жилых построек перекинулись на промзону.

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#военные
#кладбища
#контроль
#солдаты
#новости
#днр
#всу
#вс рф
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Беженка из ДНР: солдаты ВСУ отказывали жителям в медпомощи при ранениях
20 декабря 2024, 06:45

Фото: iStock/gorodenkoff

По словам беженки из села Веселый Гай в Донецкой Народной Республике, солдаты ВСУ отказывали в медпомощи жителям Анновки при ранениях. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.
Как отметила женщина, власти Украины понимали, что мирные жители ждали прихода российских солдат, из-за чего их не обеспечивали медицинской помощью.

Также беженка рассказала историю, когда раненый мирный житель три часа истекал кровью и скончался. Как оказалось, пострадавшего некому было вывезти с опасной территории. Женщина отметила, что в Анновке было много погибших, при этом украинская сторона не собиралась помогать жителям.

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#военные
#солдаты
#днр
#всу
#украина
#сво
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Рогов: для солдат ВСУ в Курахово начался обратный отсчет
20 декабря 2024, 06:27

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, для группировки ВСУ в Курахово начался обратный отсчет. Этим он поделился с РИА Новости.
«Для остатков группировки ВСУ в городе начался обратный отсчет. У украинский боевиков, находящихся в городе, есть четкое понимание, что долго они не протянут», — заявил Рогов.

Также политик отметил, что сейчас украинская армия отступает к западным окраинам Курахово. Группировка ВСУ пытается закрепиться в районе кладбища и ТЭС. На территории последней уже находится несколько сотен украинских военных. Продвижение армии РФ продолжается, а бои с жилых построек перекинулись на промзону.

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#военные
#армия
#солдаты
#днр
#всу
#рф
#рогов
#сво
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Беженец из ДНР: пьяные солдаты ВСУ устраивали перестрелки друг с другом
20 декабря 2024, 05:53

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Житель села Веселый Гай в Донецкой Народной Республике рассказал о перестрелке пьяных солдат ВСУ. Этим он поделился с РИА Новости.
По словам сельчанина, он пошел за своим скотом, когда услышал звуки выстрелов. Как оказалось, пьяные украинские солдаты стреляли в друг друга с трех сторон. При этом ВСУ не смутило наличие гражданских.

Как отметил житель, он упал на землю и начал посыпать голову, чтобы ее спрятать. Во время всего была подстрелена корова беженца.

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#военные
#солдаты
#всу
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Рогов: украинские военные массово дезертируют из Курахово
20 декабря 2024, 04:41

Фото: iStock/Olena_Z

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о порядка 70% украинских военных, которые дезертируют при их перебросе в город Курахово. Этим поделились в РИА Новости.
«Желающих умирать за режим Зеленского становится все меньше. По имеющимся данным, около 70% украинских военных из числа насильно мобилизованных дезертируют еще по пути переброски в Курахово», — заявил Рогов.

Также по словам политика, дезертирство наблюдается среди насильно мобилизованных украинцев. Как правило, они состояли в недавно сформированных подразделениях.

На сегодняшний день российская армия освободила порядка 90% территории Курахово. ВСУ выбиты из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западный район.

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Волонтер рассказала об ужасах в приграничных районах Курской области
«Лента.ру»: волонтеры спасли группу срочников в болотах Курской области
20 декабря 2024, 03:38

Фото: iStock/Anna_Anikina

Волонтер Яна Чайкина рассказала о спасении группы срочников, которые прятались в болотах после вторжения ВСУ на территорию Курской области. Этим поделились в «Лента.ру».
«Их вывезли много, однажды были изможденные. Девять человек девять дней прятались в болотах, ели кукурузу и пили болотную воду. Когда их раздели, на них уже начали гнить трусы, потому что они все время прятались в воде», — рассказала Чайкина в своем интервью изданию.

Свою работу Чайкина начала еще в августе. Ее штаб организовал выдачу гуманитарной помощи, а также вывоз людей с территорий под контролем ВСУ.

По ее словам, однажды волонтеры получили от главы Суджанского района бронированный УАЗ «Патриот». На нем они заезжали в саму Суджу. Один автомобиль пришлось оставить в городе.

Также Чайкина поведала об истории одного из волонтеров, чьи родственники остались в приграничных районах. Он посадил в машину свою маму, отчима и несколько бабушек. На обратном пути автомобиль попал под обстрел, в результате чего волонтер получил ранения. К тому же сзади посекло женщин. Отчиму выжить не удалось.

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#интервью
#всу
#обстрел
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В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
20 декабря 2024, 03:03

Фото: iStock/aapsky

На всей территории Курской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщает оперштаб правительства региона в своем telegram-канале.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — предупредили в оперативном штабе.

Ранее «Радио 1» сообщало, что ВСУ совершили атаку на Ростовскую область с помощью американских и британских ракет. В частности это были шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании.

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#всу
#вс рф
#курская область
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Орбан: Венгрия предложила России и Украине обмен 700 пленных с каждой стороны
20 декабря 2024, 02:53

Фото: iStock/Sinenkiy

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его страна предложила России и Украине обмен 700 пленных с каждой стороны. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
«Я не вижу препятствий тому, чтобы стороны договорились об обмене нескольких сот военнопленных, скажем, по 700», — заявил Орбан.

Данный обмен входил в предложение Венгрии о рождественском прекращении огня. В итоге Владимир Зеленский отверг данную инициативу. Глава венгерского МИД Петер Сийярто прокомментировал, что за это Зеленского должен судить украинский народ.

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