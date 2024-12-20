Контратака ВСУ в Курской области, прорыв под Донецком, штурмы в Торецке: последние новости СВО

ВС РФ уже контролируют всю жилую застройку в Курахове ДНР, включая многоквартирные здания, а остающиеся на позициях в промзоне в западной части города боевики ВСУ уже не смогут их удержать. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.