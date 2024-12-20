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Российские войска освободили населенный пункт Зеленовка на Кураховском направлении. Накануне части ВС РФ приблизились к населенному пункту Улаклы, находясь всего в километре от него, и установили плотный огневой контроль над трассой, ведущей в Запорожье. О ситуации на других участках фронта на 20 декабря расскажет «Радио 1».
Курская область
В Курской области ВС РФ продолжают продвигаться на территории поселка Кругленькое и добиваются успехов в Черкасской Конопельке. Для уничтожения вражеской техники активно применяются новейшие БПЛА-камикадзе с автопилотом. По информации телеграм-канала «Два майора», группировка войск «Север» ведет интенсивные бои по всей линии фронта. ВСУ, накапливая резервы, провели четыре контратаки как ночью, так и днем, используя натовскую бронетехнику и РСЗО «Хаймарс», но не достигли успеха. Удары авиации ВКС и расчётов РСЗО «Торнадо-С» нанесли поражение местам сосредоточения украинских сил в районах населенных пунктов Свердликово, Мартыновка и Беловоды.
По данным аналитического ресурса Lostarmour, противник понес более 300 единиц потерь среди техники в ходе боевых действий в Курской области.
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Донецкое направление
Вооруженные силы России обходят Покровск с юго-западной стороны, что заставляет украинские силы отступать в город. Завершается штурм Даченского, российские войска продолжают наступление на Песчаное и Нововасильевку. Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщает, что ситуация для ВСУ на Покровском направлении остается крайне сложной, что признают и аналитики из Киева.
Российские силы продвинулись вдоль железной дороги восточнее Шевченко на глубину до 500 метров, севернее Шевченко в сторону Песчаного — до 800 метров, а также севернее Новотроицкого на участке шириной до 1,7 км и севернее Новооленовки вдоль лесополос на участке до 2,2 км. Бои продолжаются в районах Песчаного, Новооленовки, Украинки, Славянки и Петропавловки. В течение суток российские войска продвинулись под Покровском и вошли в село Песчаное, откуда ранее проводились контратаки со стороны ВСУ.
Кураховское направление
ВС РФ успешно освободили село Зеленовка. Военкор Котенок сообщает, что в Курахово украинские силы окончательно вытеснены из жилой застройки, больницы и городского парка. Их присутствие сохраняется в основном на территории ТЭС и в промзоне.
На юге, в районе Янтарного и по правому берегу реки Сухие Ялы, западнее Успеновки, противник ведет арьергардные бои. Западнее российские штурмовые подразделения подошли к окраине Улаклы, что создает риск скорого установления физического контроля российских войск над единственной оставшейся дорогой снабжения Курахово.
Противник, оказавшийся в условиях оперативного окружения в Курахово и окрестных районах, начал частичный отход и маневрирование своих сил с целью создания оборонительных позиций на западе
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Херсонское направление
На Херсонском направлении в районе Очакова зафиксированы тренировки украинских войск по высадке десанта с моторных лодок. Подпольные источники указывают на возможную подготовку к операции или провокации с целью высадки на российскую территорию, вероятной целью которой может стать Кинбурнская коса.
Тем временем в Херсоне продолжается минирование мостов и зданий. За последние сутки ВСУ нанесли 44 артиллерийских удара по населённым пунктам на левом берегу Днепра. В результате обстрелов пострадали Алёшки, где ранен мирный житель, и Новая Каховка, где погиб один человек. Под ударом оказались местный рынок, автосервис и автозаправочная станция.
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Торецкое направление
В Торецке за последние сутки не произошло значительных изменений. Российские войска укрепляются в северной части города, продолжая артиллерийскую подготовку штурма шахты «Торецкая» и зачистку подконтрольной территории. Бои продолжаются в Леонидовке и Щербиновке.
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