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Боец ВС РФ сорвал наступление ВСУ с помощью дрона

МО РФ: рядовой Третьяков сорвал наступление ВСУ с помощью дрона
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Рядовой Дмитрий Третьяков сорвал наступление ВСУ в зоне СВО с помощью разведывательного беспилотника. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
Третьяков вместе с сослуживцами охранял позиции рядом с населенным пунктом. В какой-то момент он увидел вражеский беспилотник, который корректировал огонь артиллерии ВСУ по подразделениям ВС РФ.

«Подняв в воздух свой дрон-разведчик, Дмитрий Третьяков обнаружил позицию артиллерии противника, с которой велся огонь по подразделениям российских войск и по средствам радиосвязи передал координаты командованию», — говорится в сообщении ведомства.



После передачи соответствующих координат российские артиллеристы уничтожили вражеское оружие и лишили подразделения противника поддержки артиллерии, а российские позиции остались не раскрытыми.

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