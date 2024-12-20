Боец ВС РФ сорвал наступление ВСУ с помощью дрона

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Рядовой Дмитрий Третьяков сорвал наступление ВСУ в зоне СВО с помощью разведывательного беспилотника. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
Третьяков вместе с сослуживцами охранял позиции рядом с населенным пунктом. В какой-то момент он увидел вражеский беспилотник, который корректировал огонь артиллерии ВСУ по подразделениям ВС РФ.
После передачи соответствующих координат российские артиллеристы уничтожили вражеское оружие и лишили подразделения противника поддержки артиллерии, а российские позиции остались не раскрытыми.
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«Подняв в воздух свой дрон-разведчик, Дмитрий Третьяков обнаружил позицию артиллерии противника, с которой велся огонь по подразделениям российских войск и по средствам радиосвязи передал координаты командованию», — говорится в сообщении ведомства.
После передачи соответствующих координат российские артиллеристы уничтожили вражеское оружие и лишили подразделения противника поддержки артиллерии, а российские позиции остались не раскрытыми.
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Элина Позднякова