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Жительница Большесолдатского района Курской области Татьяна Зиборова рассказала, что беспилотники ВСУ разрушили и продолжают разрушать жилые дома, инфраструктуру района, есть и погибшие.
«<…> Есть погибшие, есть раненые. Есть те, кто потерял машину. Знакомый недавно... попал дрон, сейчас в больнице лежит. Также дома до сих пор дроны бомбят», — сообщила Зиборова РИА Новости.Она отметила, что жить в районе опасно несмотря на то, что бойцы ВСУ территорию не захватывали, вся инфраструктура разрушена.
«Вот сейчас дом стоит, неизвестно, что будет до завтрашнего дня. Вот знакомые звонят — тот дом сгорел, тот дом разбомбили. И это каждый день происходит — всё больше и больше", — рассказала собеседница агентства.Татьяна Зиборова задала вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, которую провели 19 декабря, о том, получат ли жители Большесолдатского района сертификаты на жильё и будут ли восстанавливать пострадавшие районы Курской области.
Российский лидер заверил, что российские бойцы точно выбьют Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории области, а жителям региона будут выдаваться жилищные сертификаты.
Она уточнила, что сама лично не обращалась к местным властям, потому что её дом ещё относительно целый.
Сейчас женщина пребывает в пункте временного размещения в Курске. По словам Зиборовой, она хочет остаться жить в Большесолдатском районе, даже если получит сертификат.
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