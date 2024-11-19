Боец ВС РФ «Пономарь» рассказал, как две недели сдерживал ВСУ в Курской области

Войска ВС РФ будут интенсивнее и эффективнее выполнять задачи специальной военной операции (СВО) после того, как президент США Джо Байден дал разрешение Киеву бить западным дальнобойным оружием вглубь России. Об этом заявил глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов, передает телеграм-канал «Вы слушали Маяк». По его словам, при этом такое решение американского лидера никак не изменит логику боевых действий на Украине.