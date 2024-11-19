Боец ВС РФ «Пономарь» рассказал, как две недели сдерживал ВСУ в Курской области

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Десантник Эммануил Давыдов, чей позывной Пономарь, столкнулся с боевиками ВСУ на курском направлении и сдерживал их натиск на протяжении двух недель. Подробностями боец ВС РФ поделился с журналистами KP.RU.
«Задачу мы выполнили. Поражено очень много машин противника, мы законопатили там дыру. И отбили у оппонентов желание там кататься», — пояснил лейтенант.
В один момент российские воины по факту оказались под дулом. Ударило в дерево сзади. Осколки пробили Пономарю губу, частично вырвали плечевую плоть и выбили зуб.
Боевую бронированную машину противника Пономарь ликвидировал из гранатомета, но позицию атаковали беспилотники с минометами. Давыдов вышел на связь и запросил подкрепление. Боевики ВСУ все время пытались выбить лейтенанта с позиции, доходило чуть ли не до рукопашных. Российские военные снова контролируют границу.
Вторжение в Курскую область произошло 6 августа 2024 года.
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Никита Кротов