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Военный аналитик оценил оставшийся у боевиков ВСУ личный состав

Полковник Матвийчук: на Украине практически нет пригодных для мобилизации
Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

У боевиков ВСУ наблюдается серьезная нехватка личного состава, и восполнить его будет весьма сложно. Свое мнение на этот счет «Ленте.ру» высказал отставной полковник Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что большая часть годящихся для мобилизации людей уже выехала с Украины.
«Изначально была задача мобилизовать один миллион человек, потом полмиллиона. В реальности же наловили порядка 150 тысяч человек по всей стране. Многие молодые люди призывного возраста уже убежали, а большинство из тех, кого все же удается поймать, не готовы воевать ввиду физических ограничений», — сказал собеседник.
Офицер добавил, что сегодня в республике активно говорят о мобилизации женщин и выпускников школ.



«В реальности людей почти не осталось. Те, кого можно было поставить под ружье, в большинстве своем уже погибли или были ранены. Здоровые убегают. Отлавливают тех, кто остался», — резюмировал Матвийчук.

Мобилизацию на Украине объявили в конце февраля 2022 года, ее постоянно ужесточают. Людей хватают на работе или прямо на улицах. Недавно сотрудник украинского военкомата стрелял в убегавшего от него мужчину. На инцидент обратили внимание западные журналисты.

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Боец ВС РФ «Пономарь» рассказал, как две недели сдерживал ВСУ в Курской области
19 ноября 2024, 13:25

Фото: istockphoto/zim286

Десантник Эммануил Давыдов, чей позывной Пономарь, столкнулся с боевиками ВСУ на курском направлении и сдерживал их натиск на протяжении двух недель. Подробностями боец ВС РФ поделился с журналистами KP.RU.
«Задачу мы выполнили. Поражено очень много машин противника, мы законопатили там дыру. И отбили у оппонентов желание там кататься», — пояснил лейтенант.

В один момент российские воины по факту оказались под дулом. Ударило в дерево сзади. Осколки пробили Пономарю губу, частично вырвали плечевую плоть и выбили зуб.

Боевую бронированную машину противника Пономарь ликвидировал из гранатомета, но позицию атаковали беспилотники с минометами. Давыдов вышел на связь и запросил подкрепление. Боевики ВСУ все время пытались выбить лейтенанта с позиции, доходило чуть ли не до рукопашных. Российские военные снова контролируют границу.

Вторжение в Курскую область произошло 6 августа 2024 года.

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Боррель: разрешение США бить вглубь России соответствует международному праву
19 ноября 2024, 13:20

Фото: iStock/Alex Kochev

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что разрешение США на удары Киева вглубь РФ якобы «соответствует международному праву». Об этом Боррель сообщил перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран Евросоюза, передает РИА Новости.
Глава дипломатии Европейского союза добавил, что рассчитывает на то, что все страны ЕС последуют за решением Соединенных Штатов. Примечательно, что французский лидер Эммануэль Макрон также одобрил разрешение США Украине бить по российской территории дальнобойными ракетами.

Напомним, 17 ноября текущего года стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ни одно «чудо-оружие» не сможет оказать влияние на ход спецоперации.

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Запад не должен ограничивать использование Киевом оружия, заявил генсек НАТО
Рютте: Запад не должен ограничивать использование Киевом его оружия
19 ноября 2024, 12:58

Фото: iStock/Стрингер

Генсек НАТО Марк Рютте перед участием в заседании глав министерств обороны стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что Запад, поставляя оружие Киеву, не должен накладывать ограничения на его использование, передает РИА Новости.
Рютте пояснил, что он предпочитает много не говорить о том, что поставляют и какие решения принимают союзники по военной помощи Украине. Также генсек Североатлантического альянса снова бездоказательно возложил ответственность за последнюю эскалацию на РФ.

Напомним, 17 ноября текущего года стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ни одно «чудо-оружие» не сможет оказать влияние на ход спецоперации.

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ВС РФ освободили Новоселидовку в ДНР
Минобороны: российские военные освободили Новоселидовку в ДНР
19 ноября 2024, 12:33

Фото: iStock/rarrarorro

Российские войска освободили населенный пункт Новоселидовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт. Также российские бойцы отразили шесть атак противника.

ВСУ потеряли более 310 боевиков, добавили в ведомстве.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Стало известно, что изменится в СВО после разрешения бить вглубь России
Картаполов: ход СВО станет интенсивнее после разрешения Киеву бить вглубь России
19 ноября 2024, 12:31

Андрей Картаполов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Войска ВС РФ будут интенсивнее и эффективнее выполнять задачи специальной военной операции (СВО) после того, как президент США Джо Байден дал разрешение Киеву бить западным дальнобойным оружием вглубь России. Об этом заявил глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов, передает телеграм-канал «Вы слушали Маяк». По его словам, при этом такое решение американского лидера никак не изменит логику боевых действий на Украине.
«Наши войска продолжат выполнение задач в строгом соответствии с теми целями, которые определил наш верховный главнокомандующий. Мало того, сейчас мы будем это делать еще интенсивнее и эффективнее, потому что мы не можем допустить удары подобными средствами по нашим объектам», — пояснил он.
Депутат также добавил, что Киев способен использовать западное оружие только для атаки на мирные города.

Ранее Картаполов заявлял, что Байден угробит себя и множество людей своим разрешением для ВСУ бить вглубь России.

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Советник Байдена Салливан отказался признать участие США в конфликте на Украине
Салливан: США, разрешив ВСУ своим оружием бить по РФ, не участвуют в конфликте
19 ноября 2024, 12:26

Фото: iStock/rarrarorro

Вашингтон, разрешив Киеву использовать свои дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ, не становится прямым участником украинского конфликта. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу PBS.
По его словам, разрешение Украине применять американское оружие представляет собой продолжение политики, которой Соединенные Штаты придерживается с начала специальной военной операции.

17 ноября текущего года стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ни одно «чудо-оружие» не сможет оказать влияние на ход спецоперации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#оружие
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«Байден хлопнет крышкой гроба»: в Госдуме высказались о разрешении бить вглубь РФ
Картаполов: Байден угробит много людей своим разрешением для ВСУ бить вглубь РФ
19 ноября 2024, 12:17

Фото: iStock/Oleg Elkov

Президент США Джо Байден угробит себя и множество людей своим разрешением для ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь России. Об этом заявил глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов в беседе с SHOT.
«Байден, видимо, хотел хлопнуть дверью. Скорее всего, он хлопнет крышкой собственного гроба и утащит за собой много-много-много людей. Но это их проблемы и их выбор. Мы знаем, что мы должны делать», — отметил Картаполов.
По его словам, возможный ответ на такой шаг Запада ранее озвучивал президент РФ Владимир Путин — это будет означать прямое участие НАТО в конфликт с Россией.

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Первый замглавы администрации Шебекино Ноздрачев отправится на СВО
19 ноября 2024, 12:05

Вячеслав Гладков и Андрей Ноздрачев (Фото: официальный TG-канал В. Гладкова)

Первый заместитель главы администрации Шебекинского округа Андрей Ноздрачев отправится на спецоперацию. Об этом сообщил глава Курской области Вячеслав Гладков.
«Андрей Николаевич с 2019 года работает в Шебекино. С начала специальной военной операции, в самое трудное для города и всего округа время, всегда был на месте, помогал жителям, нашим военнослужащим», — написал Гладков в своем Telegrаm-канале.

По его словам, Ноздрачев отправится на СВО добровольцем, так как хочет защитить свой дом и своих родных. Гладков отметил, замглавы администрации будет не хватать всей всей команде Шебекинского округа.

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Армия России прорвалась в центр Часова Яра
Рёпке: Российские войска впервые замечены в центре Часова Яра
19 ноября 2024, 11:51

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российские штурмовики приблизились к стадиону «Авангард» в центре Часова Яра. Об этом пишет военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке.
«Российские войска впервые замечены в центре Часова Яра. И если мы посмотрим на местность вокруг, не похоже, чтобы повсюду вокруг были готовые к бою украинские солдаты. Мы видим сплошные руины и применение украинцами дронов, чтобы атаковать россиян», — пишет Рёпке.

Он пояснил, что подобная тактика указывает на то, что российские силы уже контролируют данную территорию. При этом украинские солдаты атакуют их дронами, находясь примерно в 100 метрах западнее.

Ранее украинский военный паблик Deep State сообщал, что ВС РФ продолжают успешно штурмовать Часов Яр. По данным канала, за минувшие сутки российские штурмовики продвинулись как в самом Часов Яре, так и на его северном фланге.

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