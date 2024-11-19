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У боевиков ВСУ наблюдается серьезная нехватка личного состава, и восполнить его будет весьма сложно. Свое мнение на этот счет «Ленте.ру» высказал отставной полковник Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что большая часть годящихся для мобилизации людей уже выехала с Украины.
«Изначально была задача мобилизовать один миллион человек, потом полмиллиона. В реальности же наловили порядка 150 тысяч человек по всей стране. Многие молодые люди призывного возраста уже убежали, а большинство из тех, кого все же удается поймать, не готовы воевать ввиду физических ограничений», — сказал собеседник.Офицер добавил, что сегодня в республике активно говорят о мобилизации женщин и выпускников школ.
«В реальности людей почти не осталось. Те, кого можно было поставить под ружье, в большинстве своем уже погибли или были ранены. Здоровые убегают. Отлавливают тех, кто остался», — резюмировал Матвийчук.
Мобилизацию на Украине объявили в конце февраля 2022 года, ее постоянно ужесточают. Людей хватают на работе или прямо на улицах. Недавно сотрудник украинского военкомата стрелял в убегавшего от него мужчину. На инцидент обратили внимание западные журналисты.
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