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По словам военнослужащего 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки российских войск «Восток» с позывным «Махатма», националисты ВСУ при отступлении убивают всех без разбора. Об этом военный рассказал РИА Новости.
«Националисты украинской армии, ВСУ, они при отступлении начинают применять минометы, технику, дроны, не оставляя там никого, ни своих, ни чужих. В основном всегда. Они всегда уходят и, уходя, все взрывают», — поделился с агентством «Махатма».
Российский боец отметил, что часто солдатам приходиться наблюдать последствия преступлений украинских военных. Например, сам «Махатма» видел расстрелянные и зарезанные тела мирных жителей. К тому же встречались изнасилованные девушки. Солдат отметил, что подобных случаев было много.
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Иван Мусатов