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По словам военного корреспондента ВГТРК, героя России Евгения Поддубного, самая боеспособная часть ВСУ была отправлена в нокдаун в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
«То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и, наверное, самую боеспособную часть армии противника отправила в нокдаун – это правда. Сейчас самые боеспособные части противника были фактически уничтожены в Курской области и сейчас находятся на восстановлении боеспособности», — делиться с агентством Поддубный.
Как объяснил корреспондент, Украина попыталась как можно дольше удерживать оккупированные территории Курской области. Для этого ВСУ вливали множество ресурсов. Потери противника насчитывают порядка 76,5 тысяч человек. К тому же Украина лишилась множества бронетехники. В общем операция по освобождению территории Курской области продлилась 264 дня.
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Иван Мусатов