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Марочко: Киев хочет удержать Часов Яр для репутации на переговорах

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Киевские власти пытаются удержать контроль над Часовым Яром для репутации на переговорах по конфликту на Украине. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Я предполагаю, что украинское командование пытается удержать Часов Яр любыми силами. Хотя бы в ближайшие две-три недели, когда уже будут понятны результаты переговорных процессов. Часов Яр это - один из населенных пунктов, который нужно удержать украинским боевикам для того, чтобы полностью не потерять свою репутацию на переговорном процессе», — передает слова Марочко ТАСС.

Ранее сообщалось о полном освобождении территории Курской области от оккупации ВСУ. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Напомним, украинские войска находились на ряде территорий региона с 6 августа 2024 года, когда ВСУ вторглись в РФ. Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал данное событие историческим. За все это время украинские войска потеряли порядка 75 тысяч военнослужащих.

К тому же стало известно, что американский президент Дональд Трамп оценил как близкое решение по конфликту на Украине. Об этом он сообщил эстонскому президенту Алару Карису в Ватикане после похорон Папы Римского Франциска.

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Боец ВС РФ: при отступлении националисты ВСУ убивают всех без разбора
27 апреля 2025, 06:29

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

По словам военнослужащего 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки российских войск «Восток» с позывным «Махатма», националисты ВСУ при отступлении убивают всех без разбора. Об этом военный рассказал РИА Новости.
«Националисты украинской армии, ВСУ, они при отступлении начинают применять минометы, технику, дроны, не оставляя там никого, ни своих, ни чужих. В основном всегда. Они всегда уходят и, уходя, все взрывают», — поделился с агентством «Махатма».

Российский боец отметил, что часто солдатам приходиться наблюдать последствия преступлений украинских военных. Например, сам «Махатма» видел расстрелянные и зарезанные тела мирных жителей. К тому же встречались изнасилованные девушки. Солдат отметил, что подобных случаев было много.

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Telegraph: Зеленского вынудят принять предложение Трампа по Украине
27 апреля 2025, 06:17

Фото: iStock/Silent_GOS

Владимира Зеленского вынудят приять предложение президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Об этом сообщает The Telegraph.
«На данном этапе уступки Украины неизбежны... Похоже, у нас нет иного выбора, кроме как вести переговоры на основе последних мирных предложений Трампа или чего-то подобного», — предает издание слова источника.

Автор публикации отмечает, что будущее страны по отношению членства в НАТО выглядит мрачно. Все из-за несостоятельности альянса, которую он продемонстрировал. Такая же позиция у источника наблюдается в области сотрудничества Украины с западными странами.

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Поддубный: самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в Курской области
27 апреля 2025, 06:03

Фото: iStock/Michele Ursi

По словам военного корреспондента ВГТРК, героя России Евгения Поддубного, самая боеспособная часть ВСУ была отправлена в нокдаун в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
«То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и, наверное, самую боеспособную часть армии противника отправила в нокдаун – это правда. Сейчас самые боеспособные части противника были фактически уничтожены в Курской области и сейчас находятся на восстановлении боеспособности», — делиться с агентством Поддубный.

Как объяснил корреспондент, Украина попыталась как можно дольше удерживать оккупированные территории Курской области. Для этого ВСУ вливали множество ресурсов. Потери противника насчитывают порядка 76,5 тысяч человек. К тому же Украина лишилась множества бронетехники. В общем операция по освобождению территории Курской области продлилась 264 дня.

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#украина
#всу
#киев
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Shot: беспилотник ВСУ атаковал школу и завод в слободе Белая Курской области
27 апреля 2025, 02:21

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинский беспилотник атаковал местную школу и маслозавод в слободе Белая Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«ВСУ атаковали беспилотником слободу Белая в Курской области. Повреждена местная школа и маслозавод», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Экстренные службы выехали на место происшествия. Сейчас там начался сильный пожар. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.

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В Харькове мужчина прыгнул в реку от сотрудников военкомата
27 апреля 2025, 01:40

Фото: iStock/Olena_Z

В Харькове местный житель прыгнул в реку от сотрудников военкомата, чтобы спастись от насильственой мобилизации. Об этом пишут украинские СМИ.
«Мужчина в Харькове забежал в речку, спасаясь от патруля ТЦК», — пишут СМИ.

К публикации прикреплено видео, на котором мужчина убегает от двоих человек в военной форме. Последние остались на берегу, когда местный житель начал уплывать от них.

Напомним, что в последнее время украинские СМИ публикуют материалы, на которых сотрудники военкоматов пытаются задержать граждан в рамках насильственной мобилизации. Недавно во Львове военные выбросили на улицу человека с приступом эпилепсии.

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