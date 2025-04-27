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Киевские власти пытаются удержать контроль над Часовым Яром для репутации на переговорах по конфликту на Украине. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Я предполагаю, что украинское командование пытается удержать Часов Яр любыми силами. Хотя бы в ближайшие две-три недели, когда уже будут понятны результаты переговорных процессов. Часов Яр это - один из населенных пунктов, который нужно удержать украинским боевикам для того, чтобы полностью не потерять свою репутацию на переговорном процессе», — передает слова Марочко ТАСС.
Ранее сообщалось о полном освобождении территории Курской области от оккупации ВСУ. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Напомним, украинские войска находились на ряде территорий региона с 6 августа 2024 года, когда ВСУ вторглись в РФ. Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал данное событие историческим. За все это время украинские войска потеряли порядка 75 тысяч военнослужащих.
К тому же стало известно, что американский президент Дональд Трамп оценил как близкое решение по конфликту на Украине. Об этом он сообщил эстонскому президенту Алару Карису в Ватикане после похорон Папы Римского Франциска.
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