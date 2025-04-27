Telegraph: Зеленского вынудят принять предложение Трампа по Украине

Фото: iStock/Silent_GOS
Владимира Зеленского вынудят приять предложение президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Об этом сообщает The Telegraph.
«На данном этапе уступки Украины неизбежны... Похоже, у нас нет иного выбора, кроме как вести переговоры на основе последних мирных предложений Трампа или чего-то подобного», — предает издание слова источника.
Автор публикации отмечает, что будущее страны по отношению членства в НАТО выглядит мрачно. Все из-за несостоятельности альянса, которую он продемонстрировал. Такая же позиция у источника наблюдается в области сотрудничества Украины с западными странами.
Читайте также:
Поддубный: самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в Курской области
Марочко: Киев хочет удержать Часов Яр для репутации на переговорах
Зеленского назвали «голым королём» после поражения в Курской области
Иван Мусатов