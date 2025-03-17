Боец ВС РФ признался, к чему нельзя привыкнуть на СВО

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Житель Нижнекамска с позывным «Беркут» добровольно отправился в зону СВО осенью 2022 года в возрасте 47 лет, был ранен и теперь занимается патриотическим воспитанием.
«Я давно собирался пойти, уже в юности чувствовал, что однажды встану на защиту страны. Когда объявили СВО, мой двоюродный брат ушел туда по контракту. А когда началась мобилизация, я понял — пришло и мое время», — рассказал «Беркут» в беседе с «Татар-информ».
Мужчина сказал семье, что его мобилизовали, но на самом деле он отправился на фронт добровольно.
После обучения на полигоне бойца отправили в зону боевых действий — в район Сватово, когда там шло активное наступление противника. Там он принял первый бой.
«Первый бой — внутри себя. Там главное — побороть страх. Это внутренний бой, и его нужно выиграть, иначе будет тяжело дальше», — рассказал мужчина.
Позже он получил ранение, но признался, что тяжелее всего было видеть страдания детей.
«Когда мы выходили из зоны боев, увидели маленькую девочку у дороги. Ей было лет восемь. Она просто стояла и молча смотрела. Глаза… такие, которые невозможно забыть», — признался «Беркут».
Тогда российские военные отдали малышке свой единственный пакетик сока, а позже узнали, что она живет в подвале вместе с дедушкой, а ее родители погибли. Потом бойцы ВС РФ еще помогали семье, пока находились рядом.
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