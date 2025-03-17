Тело убитой ВСУ беременной женщины обнаружили в полуразрушенной больнице под Суджей

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Тело беременной женщины, убитой украинскими войсками летом прошлого года, обнаружили в полуразрушенной больнице в Суджанском районе Курской области.
Супруг погибшей Артём в беседе с RT рассказал, что женщина находилась в уцелевшей части лечебного заведения, куда он принёс её после получения ранения.
Напомним, что семья пыталась эвакуироваться в Курск на двух автомобилях. Однако ВСУ открыли по ним огонь и ранили беременную женщину.
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Напомним, что семья пыталась эвакуироваться в Курск на двух автомобилях. Однако ВСУ открыли по ним огонь и ранили беременную женщину.
«В больничку приезжаем в отделение, приёмный покой, – закрыто... Прилетаем в родильное отделение. Я выбегаю, говорю: «Жена ранена». Медбрат залетает – жива ещё, пульс проверяет... Я массаж сердца, он ей – дыхание в рот. Минут 20 они, наверное, откачивали её, адреналин. Что только не делали!», – поделился Артём.Тело погибшей будет перевезено в Курск. Её личность удалось опознать волонтёрам по татуировке и кольцу. В скором времени будет проведена судмедэкспертиза, после которой женщину похоронят.
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Анастасия Чинкова