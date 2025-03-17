Тело убитой ВСУ беременной женщины обнаружили в полуразрушенной больнице под Суджей

Будапешт снял возражения по вопросу продления антироссийских санкций Евросоюза, истекающих в январе 2025 года, после телефонного разговора министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на свои источники.