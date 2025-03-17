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Житель Курской области рассказал, как боевики ВСУ безжалостно убивали мирное население

Житель Куриловки: в Курской области ВСУ взрывали дома с людьми внутри
Фото: iStock/Srdjanns74

Фото: iStock/Srdjanns74

Боевики ВСУ в Курской области взрывали дома вместе с людьми, чтобы соорудить опорные пункты в подвалах. Об этом рассказал спасенный российскими силами житель Куриловки.
Он поведал, как боевики ВСУ ворвались в его дом и забрали все ценное, и даже кота породы мейн-кун.

«Они его оценили в $1 тыс. И прямо заявили, что на продажу его вывезут на Украину. Они зациклены на деньгах — всё рыскали, что можно продать», — рассказал курянин в беседе с RT.

По его словам, украинские боевики специально разрушали жилые дома.

Житель Куриловки также вспомнил, как в одном из домов пожилой мужчина с тремя соседками слушал новости по русскому радио. Они не услышали, как к жилищу подошли военные ВСУ. Тогда боевики закидали дом гранатами. При этом все четверо выжили.

Он рассказал и другую историю, как украинцы взорвали дом вместе с тремя людьми внутри, так как им нужен был их подвал. Все обитатели дома погибли.

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Киев намеренно скрывает масштаб катастрофы ВСУ в Курской области
17 марта 2025, 18:39

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Накануне стало известно об освобождении села Гуево в Курской области, где разведчики-морпехи 177-го полка водрузили дроном флаг РФ. А командование украинского Генштаба вынуждено было признать обрушение Курского фронта.
При этом Киев пока не признает освобождение российскими силами населённого пункта Меловое и сужение его зоны оккупации между Гоголевкой и Басовкой.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже заявляли, что крупные силы попали в окружение, но Украина категорически это отрицала, пишет Pravda.Ru.

«Скорее всего, офис президента Украины так скрывает масштаб катастрофы, чтобы не допустить обвала рейтинга инициатора "курской авантюры" — Зеленского», — говорится в статье.

Отмечается, что в понедельник был заключен ультиматум по сдаче в плен оставшихся в Курской области украинских боевиков.

На сегодняшний день под оккупацией ВСУ остаются сёла Горналь и Олешня, однако их освобождение является лишь вопросом времени.

Также на днях операторы БПЛА казачьего полка ударили по группе боевиков ВСУ, ликвидировав целое отделение пехоты и военную технику противника, а также сбили в небе тяжёлый гексакоптер типа «Баба Яга», сообщают argumenti.ru.

После этого штурмовики ВДВ смогли спокойно зайти в опорные пункты украинских военных, зачистить их и закрепиться на новых позициях.

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Снимавшийся в порно боец СВО рассказал, как поднимал боевой дух сослуживцам
Baza: снимавшийся в порно боец СВО Олейник рассказал о поднятии духа сослуживцам
17 марта 2025, 14:16

Алексей Олейник (фото: ВКонтакте @vsadko)

Российский боец СВО Алексей Олейник, ранее снимавшийся в порно под псевдонимом Садко, рассказал, как поднимал дух сослуживцам в критических ситуациях. Его слова приводит Telegram-канал Baza.
Олейник, взявший позывной Садко и на СВО, занял должность командира танкового взвода. В ходе выполнения одной из боевых задач он попал в ситуацию, когда его подразделение осталось без связи. Бойцы начали паниковать, поэтому Алексею пришлось приводить их в себя и поднимать им боевой дух.

«Я сказал: "Братцы, вы понимаете, что вы покинули танки, – это подсудное дело. Давайте-ка соберёмся, возьмите яйца в кулак, вспомните предков"», – говорил солдатам Олейник.
Он добавил, что призывал боевых товарищей не посрамлять память героев прошлого. Пример с Великой Отечественной войной оказал нужное влияние на бойцов, которые собрались с силами и вернулись к выполнению поставленной задачи.

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Тело убитой ВСУ беременной женщины обнаружили в полуразрушенной больнице под Суджей
RT: тело убитой ВСУ беременной женщины обнаружили в больнице в Суджанском районе
17 марта 2025, 14:05

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Тело беременной женщины, убитой украинскими войсками летом прошлого года, обнаружили в полуразрушенной больнице в Суджанском районе Курской области.
Супруг погибшей Артём в беседе с RT рассказал, что женщина находилась в уцелевшей части лечебного заведения, куда он принёс её после получения ранения.

Напомним, что семья пыталась эвакуироваться в Курск на двух автомобилях. Однако ВСУ открыли по ним огонь и ранили беременную женщину.

«В больничку приезжаем в отделение, приёмный покой, – закрыто... Прилетаем в родильное отделение. Я выбегаю, говорю: «Жена ранена». Медбрат залетает – жива ещё, пульс проверяет... Я массаж сердца, он ей – дыхание в рот. Минут 20 они, наверное, откачивали её, адреналин. Что только не делали!», – поделился Артём.
Тело погибшей будет перевезено в Курск. Её личность удалось опознать волонтёрам по татуировке и кольцу. В скором времени будет проведена судмедэкспертиза, после которой женщину похоронят.

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Стало известно, как ВС РФ выбирают тактику ведения боёв в зоне СВО
Военный эксперт Дандыкин: тактика ВС РФ в зоне СВО зависит от местности
17 марта 2025, 13:46

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Тактика ведения боевых действий российскими силами в зоне спецоперации меняется в зависимости от местности. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
«Тактика меняется в зависимости от обстановки, местности, которая есть. Местность в Донбассе абсолютно отличается, допустим, от местности в Сумской области, там нет агломерации. Если брать Курскую и Сумскую области, то там нет выработанных терриконов, нет крупных промышленных предприятий, как в Донбассе», — пояснил Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что российские бойцы используют различные тактические приемы на протяжении всей линии боевого соприкосновения, а также в Курской области.

Дандыкин уточнил, что на сегодняшний день армия России решает вопросы в устье Днепра, где необходимо форсировать реки, чего в других областях делать ранее не приходилось.

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«Будем жить! Слава России!»: Командир разведчиков подорвал себя и окруживших его солдат ВСУ
Командир разведроты Бульдозер подорвал гранатой себя и окруживших его солдат ВСУ
17 марта 2025, 13:40

Фото: istockphoto/zim286

Оставшийся один и в окружении врагов командир роты разведки Вооружённых сил РФ с позывным Бульдозер подорвал себя и пытавшихся пленить его солдат ВСУ. О его подвиге рассказал брат погибшего.
В разговоре с RT родственник российского военного сообщил, что это случилось в Суджанском районе Курской области. Разведгруппа его брата попала в окружение и отстреливалась до последнего патрона и последнего бойца. Когда в живых остался только командир, он решил подорвать себя и боевиков ВСУ, которые уже не стреляли, надеясь взять российского офицера в плен.

«Будем жить! Слава России! Взрываю гранату», — успел сказать Бульдозер в эфир, после чего его рация навсегда замолчала.

По словам собеседника издания, его брат всегда говорил, что ни за что не сдастся в плен, и сдержал своё слово, прихватив с собой на тот свет несколько солдат противника. На СВО мужчина ушёл добровольцем и служил в составе 155-й бригады морской пехоты.

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