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Боевики ВСУ в Курской области взрывали дома вместе с людьми, чтобы соорудить опорные пункты в подвалах. Об этом рассказал спасенный российскими силами житель Куриловки.
Он поведал, как боевики ВСУ ворвались в его дом и забрали все ценное, и даже кота породы мейн-кун.
По его словам, украинские боевики специально разрушали жилые дома.
Житель Куриловки также вспомнил, как в одном из домов пожилой мужчина с тремя соседками слушал новости по русскому радио. Они не услышали, как к жилищу подошли военные ВСУ. Тогда боевики закидали дом гранатами. При этом все четверо выжили.
Он рассказал и другую историю, как украинцы взорвали дом вместе с тремя людьми внутри, так как им нужен был их подвал. Все обитатели дома погибли.
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«Они его оценили в $1 тыс. И прямо заявили, что на продажу его вывезут на Украину. Они зациклены на деньгах — всё рыскали, что можно продать», — рассказал курянин в беседе с RT.
По его словам, украинские боевики специально разрушали жилые дома.
Житель Куриловки также вспомнил, как в одном из домов пожилой мужчина с тремя соседками слушал новости по русскому радио. Они не услышали, как к жилищу подошли военные ВСУ. Тогда боевики закидали дом гранатами. При этом все четверо выжили.
Он рассказал и другую историю, как украинцы взорвали дом вместе с тремя людьми внутри, так как им нужен был их подвал. Все обитатели дома погибли.
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Элина Позднякова