«Будем жить! Слава России!»: Командир разведчиков подорвал себя и окруживших его солдат ВСУ

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Оставшийся один и в окружении врагов командир роты разведки Вооружённых сил РФ с позывным Бульдозер подорвал себя и пытавшихся пленить его солдат ВСУ. О его подвиге рассказал брат погибшего.
В разговоре с RT родственник российского военного сообщил, что это случилось в Суджанском районе Курской области. Разведгруппа его брата попала в окружение и отстреливалась до последнего патрона и последнего бойца. Когда в живых остался только командир, он решил подорвать себя и боевиков ВСУ, которые уже не стреляли, надеясь взять российского офицера в плен.
По словам собеседника издания, его брат всегда говорил, что ни за что не сдастся в плен, и сдержал своё слово, прихватив с собой на тот свет несколько солдат противника. На СВО мужчина ушёл добровольцем и служил в составе 155-й бригады морской пехоты.
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«Будем жить! Слава России! Взрываю гранату», — успел сказать Бульдозер в эфир, после чего его рация навсегда замолчала.
По словам собеседника издания, его брат всегда говорил, что ни за что не сдастся в плен, и сдержал своё слово, прихватив с собой на тот свет несколько солдат противника. На СВО мужчина ушёл добровольцем и служил в составе 155-й бригады морской пехоты.
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Александр Бойцов