«Будем жить! Слава России!»: Командир разведчиков подорвал себя и окруживших его солдат ВСУ

Российские войска продолжают наступление на стратегически важных направлениях, укрепляя свои позиции и нанося удары по инфраструктуре украинских вооруженных сил, несмотря на их сопротивление. На Запорожском, Угледарском и других фронтах ВС РФ добиваются успехов, захватывая новые территории и создавая плацдармы для дальнейших операций. Подробности – в материале «Радио 1».