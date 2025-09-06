Боец ВС РФ раскрыл попытки ВСУ концентрироваться у двух регионов России

06 сентября 2025, 14:39

Лабиринт: ВСУ хотят сконцентрироваться у Курской и Белгородской областей России

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Российский военнослужащий с позывным «Лабиринт» в интервью RT заявил, что ВСУ пытаются сосредоточить силы на стыке Курской и Белгородской областей, а подразделения ВС РФ препятствуют этим попыткам.