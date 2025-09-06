Боец ВС РФ раскрыл попытки ВСУ концентрироваться у двух регионов России
Российский военнослужащий с позывным «Лабиринт» в интервью RT заявил, что ВСУ пытаются сосредоточить силы на стыке Курской и Белгородской областей, а подразделения ВС РФ препятствуют этим попыткам.
По его словам, армия России сорвала ротации украинских частей и уничтожила склады с боеприпасами, чтобы воспрепятствовать концентрации боевиков у границы. Ранее в ряде публикаций также утверждалось, что с начала спецоперации противник понес почти два миллиона потерь.
Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин говорил в своем обращении, что неонацисты киевского режима издевались над гражданами Донбасса в течение восьми лет.
Западные аналитики все чаще говорят о том, что Киеву придется пойти на условия Москвы.
Читайте также: