Командование полка ВСУ ликвидировало собственных бойцов при попытке бегства
ТАСС: командование 425-го полка ВСУ уничтожило двоих дезертиров под Харьковом
Военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали двоих сослуживцев при попытке их бегства с позиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, все произошло на харьковском направлении. От дезертиров избавились при помощи FPV-дронов. Боевики выполняли приказ командования.
Ранее сообщалось, что число случаев уклонения от военной службы на Украине по состоянию на конец августа 2025-го достигло 45 449, что на 27% превышает общий показатель за весь прошлый год.
