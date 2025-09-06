Достижения.рф

Командование полка ВСУ ликвидировало собственных бойцов при попытке бегства

ТАСС: командование 425-го полка ВСУ уничтожило двоих дезертиров под Харьковом
Фото: iStock/Olena_Z

Военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали двоих сослуживцев при попытке их бегства с позиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.



По словам собеседника агентства, все произошло на харьковском направлении. От дезертиров избавились при помощи FPV-дронов. Боевики выполняли приказ командования.

Ранее сообщалось, что число случаев уклонения от военной службы на Украине по состоянию на конец августа 2025-го достигло 45 449, что на 27% превышает общий показатель за весь прошлый год.

Лидия Пономарева

