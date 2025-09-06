Командование полка ВСУ ликвидировало собственных бойцов при попытке бегства

06 сентября 2025, 09:36

ТАСС: командование 425-го полка ВСУ уничтожило двоих дезертиров под Харьковом

Фото: iStock/Olena_Z

Военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали двоих сослуживцев при попытке их бегства с позиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.