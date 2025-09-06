Водитель погиб из-за удара БПЛА ВСУ по автобусу в российском регионе
В Белгородской области беспилотник Вооружённых сил Украины поразил служебный автобус. Об этом 6 сентября сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Удар пришёлся на участок автодороги Казинка–Посохово Валуйского округа. В результате водитель скончался на месте, один пассажир, сидевший рядом с ним, получил множественные осколочные ранения, его госпитализировали. Ещё один пассажир, по предварительным данным, не пострадал.
Сам автобус во время атаки сгорел. Ранее, 5 сентября, и.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль в посёлке Коренево — мужчина получил ранения, ему оказали медицинскую помощь на месте.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
