Освобождение сел Федоровка и Марково, наступление ВС РФ по всем фронтам: последние новости СВО на 6 сентября
ВС РФ продолжают наступательные действия, расширяя зону своего контроля. Украинские военные вынуждены переходить к оборонительной тактике, но их способность к сопротивлению снижается из-за значительных потерь и нехватки подкрепления. Более подробно о ситуации в районах, прилегающих к линии фронта, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
Штурмовые группы РФ продолжают тяжелые бои за освобождение Юнаковки, продвинувшись на стратегически важные рубежи. За минувшие сутки подразделения ВС РФ отразили четыре контратаки ВСУ на данном направлении: две в районе Андреевки и по одной в районе Новоконстантиновки (Первое Травня) и Алексеевки. Несмотря на попытки противника контратаковать с привлечением резервов, инициатива сохраняется за российскими войсками, которые наносят точные удары по скоплениям живой силы и техники.
ВСУ активизировали использование беспилотных систем, однако эти попытки пресекаются комплексными ударами российской армии. На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не зафиксировано — российские подразделения продолжают планомерное подавление узлов сопротивления.
Харьковское направление
Под Волчанском российские войска продолжают успешное наступление. За последние сутки штурмовые группы значительно продвинулись в восточной части города, закрепившись на новых рубежах. Одновременно расширяется плацдарм на левом берегу реки Волчья, что создает условия для дальнейшего развития наступления вглубь украинской обороны.
В лесном массиве в районе Синельниково российские подразделения провели успешную операцию по очистке территории от формирований ВСУ. Зафиксировано продвижение на 4 км в направлении Нововасилевки. Эти маневры позволяют укрепить северный фланг группировки и создать буферную зону для предотвращения контратак противника.
Запорожское направление
В районе Приморского российские войска провели успешное наступление, позволившее продвинуться на южную окраину Степногорска. Это продвижение, хотя и незначительное в географическом смысле (на 1-2 км), имеет важное тактическое значение, так как позволяет контролировать подступы к Орехову и угрожать коммуникациям ВСУ. Артиллерийская поддержка и использование БПЛА сыграли ключевую роль в подавлении огневых точек противника.
Кроме того, были отмечены успехи в районе Малой Токмачки, где российские подразделения вытеснили ВСУ из опорных пунктов. Это продвижение позволило расширить буферную зону и создать угрозу для флангов украинских сил, дислоцированных в Орехове. По данным военных экспертов, эти маневры ослабляют логистику ВСУ в этом секторе и создают предпосылки для будущего прорыва.
Краснолиманское направление
На данном направлении российские войска продолжают успешное наступление, добившись значительного продвижения в западной части Заречного. В ходе тяжелых боев подразделениям ВС РФ удалось расширить зону контроля до 3 километров, создавая реальную угрозу флангового охвата украинской группировки.
В районе Шандриголово, расположенного в 9 км от Красного Лимана, передовые группы вышли к стратегически важной дороге между Дерилово и Новосёловкой, фактически перерезав пути снабжения противника. Одновременно завершена зачистка Серебрянского лесничества, где остатки ВСУ оказались заблокированы в болотистой пойме Северского Донца. Отмечаются массовые случаи сдачи в плен со стороны украинских военных.
Покровское направление
На Покровском направлении российские войска продолжают успешное наступление, добившись существенного продвижения в районе Новопавловки и Муравки. В ходе интенсивных боевых действий подразделениям ВС РФ удалось улучшить тактические позиции и создать реальную угрозу флангам украинской группировки. Особенно ожесточенные бои ведутся в районе Удачного, где российские штурмовые группы при поддержке артиллерии и БПЛА методично очищают территорию от противника, закрепившись в восточной части населенного пункта.
Значительным успехом стало укрепление позиций восточнее Вольного, где российские силы расширили зону контроля на 4 километра, создав надежный плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Покровска. Украинское командование предпринимает отчаянные попытки изменить ситуацию, организуя контратаки в районах Никаноровки и Нового Шахово. Однако все атаки ВСУ были успешно отбиты с значительными потерями для противника.
Константиновское направление
На Константиновском направлении российские войска продолжают успешное наступление, добившись значительных результатов в районе Клебан-Быкского водохранилища. Северо-восточнее водохранилища, в районе Александро-Шультино, идут тяжелые бои, где российские подразделения закрепились на южных окраинах населенного пункта, отражая контратаки ВСУ. Украинские войска пытаются перебрасывать резервы, но несут значительные потери от артиллерийских ударов и действий БПЛА.
Важным успехом стало полное освобождение ВС РФ населенных пунктов Федоровка и Марково. Эти села находятся на стратегическом пути от Часов Яра к Краматорску, что создает прямую угрозу гарнизонам ВСУ в Новомарковом и Майском. Освобождение этих территорий позволило выровнять линию фронта и создать условия для дальнейшего наступления на Краматорск и Дружковку.