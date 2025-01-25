Боец ВС РФ рассказал, как командир ВСУ ошибся этажом в многоэтажке и попал в плен

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Командир ВСУ в ходе боёв в многоэтажке в Курахово в ДНР по ошибке спустился на этаж, который уже заняли российские военные, и попал в плен. Об этом рассказал боец штурмового отряда с позывным «Нифер» в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что в ходе боевых действий группе российских бойцов удалось занять позиции на первом этаже многоэтажки. На верхних же этажах продолжали держать оборону ВСУ.
В один из вечеров украинский командир спустился на первый этаж и не сразу понял, что перед ним стоят российские бойцы. В итоге, он был взят в плен.
После командира отпустили обратно наверх, чтобы он поговорил со своими сослуживцами и призвал их сдаться в плен. Когда вся группа спустилась вниз, обе стороны дали понять, что не станут открывать огонь. Все бойцы сложили оружие. Бойцы ВС РФ узнали о раненых и оказали медицинскую помощь украинцам, сделав им обезболивающие инъекции, обработав и перевязав раны. Затем они накормили пленных.
По словам «Нифера», командование ВСУ периодически интересовалось обстановкой. Пленные не раскрыли, что сдались и продолжали утверждать, что держат оборону, а российские военные через них попросили приказать, чтобы не велись обстрелы по населённому пункту.
Читайте также:
Зачистка территории в Великой Новоселке, освобождение Тимофеевки и активное наступление в Курской области: последние новости СВО
Марочко: ВС РФ ведут ожесточенные бои в ЛНР возле Новоегоровки
Российская армия находится в пяти километрах от Днепропетровской области
В один из вечеров украинский командир спустился на первый этаж и не сразу понял, что перед ним стоят российские бойцы. В итоге, он был взят в плен.
После командира отпустили обратно наверх, чтобы он поговорил со своими сослуживцами и призвал их сдаться в плен. Когда вся группа спустилась вниз, обе стороны дали понять, что не станут открывать огонь. Все бойцы сложили оружие. Бойцы ВС РФ узнали о раненых и оказали медицинскую помощь украинцам, сделав им обезболивающие инъекции, обработав и перевязав раны. Затем они накормили пленных.
По словам «Нифера», командование ВСУ периодически интересовалось обстановкой. Пленные не раскрыли, что сдались и продолжали утверждать, что держат оборону, а российские военные через них попросили приказать, чтобы не велись обстрелы по населённому пункту.
Читайте также:
Зачистка территории в Великой Новоселке, освобождение Тимофеевки и активное наступление в Курской области: последние новости СВО
Марочко: ВС РФ ведут ожесточенные бои в ЛНР возле Новоегоровки
Российская армия находится в пяти километрах от Днепропетровской области
Анастасия Чинкова