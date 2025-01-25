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В настоящее время Вооружённые силы Российской Федерации продолжают вести активные боевые действия на различных участках фронта. В ходе подготовленных операций они успешно захватывают новые позиции и освобождают территорию от украинских боевиков.
Курская область по-прежнему остаётся горячей точкой боевых действий. По информации на утро 25 января, российские войска продолжают вести активные бои на нескольких направлениях, включая стратегически важные приграничные поселения. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 25 января расскажет «Радио 1».
Подразделения российских десантников в ходе ожесточённых боёв заняли позиции в лесных массивах к юго-востоку от населённого пункта Николаево-Дарьино, вытеснив противника с нескольких опорных пунктов. За минувшие сутки ВСУ передислоцировали более трёхсот военнослужащих в Курскую область. В настоящее время идут ожесточённые бои у Черкассного Поречного.
Штурмовые группы ВС РФ подобрались к окраинам населенного пункта Свердликово. Зайти в село пока не получается, противник отчаянно сопротивляется. Отмечено незначительное продвижение российских военных в направлении Никольского и Викторовки. В северной части района продолжаются боевые действия за населённые пункты Погребки, Новая и Старая Сорочины, а также Орловку. По информации, российские военные установили контроль над хутором Марьевка, который расположен к востоку от Погребков.
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наступление с высокой интенсивностью. В населённом пункте Великая Новоселка поднят российский флаг. Но, несмотря на это, пока ещё рано говорить о полном освобождении посёлка. В этой местности противник сохраняет контроль над укреплёнными бетонными ДОТами, но территория, контролируемая российскими войсками, постепенно увеличивается.
В районе Кураховского «котла» снова начались ожесточённые столкновения, особенно в посёлке Дачное. Российские военные усилили свои позиции на юге и востоке, постепенно оттесняя врага. Продвижение российских войск на Угледарском направлении говорит о том, что оборонительные позиции противника постепенно ослабевают. Ситуация остаётся напряжённой, бои идут практически по всей линии фронта.
В окрестностях населённых пунктов Удачное, Новосергеевка и Малиновка продолжаются активные боевые столкновения. В центре Удачного ВС РФ начали штурм железнодорожной станции. На южных границах этого населённого пункта российские военные уже заняли позиции, а на восточных подступах к Новосергеевке продолжается напряжённое противостояние.
В населённом пункте Новоандреевка, который находится южнее, российские военные практически полностью вытеснили украинские войска с западных окраин. Теперь боевые действия смещаются в сторону села Срибное. В Надеждинке ситуация остаётся прежней, а в районе Ясенево российские военные продолжают борьбу за контроль над дорогой, ведущей к посёлку Андреевка.
Министерство обороны объявило об освобождении населённого пункта Тимофеевка. Это достижение стало значимым этапом в наступлении российских сил на оборонительные рубежи противника.
Основные столкновения происходят в окрестностях Загрызово и Зеленого Гая. На северном участке фронта наблюдается продвижение российских войск в районе Двуречной. На этой территории армия России значительно увеличила зону боевых действий, и теперь противник вынужден защищаться на большинстве позиций.
В районе населённого пункта Западное, который находится на правом берегу реки Оскол, российские военные продолжают успешно продвигаться к северу от Купянска.
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Курская область
Подразделения российских десантников в ходе ожесточённых боёв заняли позиции в лесных массивах к юго-востоку от населённого пункта Николаево-Дарьино, вытеснив противника с нескольких опорных пунктов. За минувшие сутки ВСУ передислоцировали более трёхсот военнослужащих в Курскую область. В настоящее время идут ожесточённые бои у Черкассного Поречного.
Штурмовые группы ВС РФ подобрались к окраинам населенного пункта Свердликово. Зайти в село пока не получается, противник отчаянно сопротивляется. Отмечено незначительное продвижение российских военных в направлении Никольского и Викторовки. В северной части района продолжаются боевые действия за населённые пункты Погребки, Новая и Старая Сорочины, а также Орловку. По информации, российские военные установили контроль над хутором Марьевка, который расположен к востоку от Погребков.
Угледарский фронт
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наступление с высокой интенсивностью. В населённом пункте Великая Новоселка поднят российский флаг. Но, несмотря на это, пока ещё рано говорить о полном освобождении посёлка. В этой местности противник сохраняет контроль над укреплёнными бетонными ДОТами, но территория, контролируемая российскими войсками, постепенно увеличивается.
В районе Кураховского «котла» снова начались ожесточённые столкновения, особенно в посёлке Дачное. Российские военные усилили свои позиции на юге и востоке, постепенно оттесняя врага. Продвижение российских войск на Угледарском направлении говорит о том, что оборонительные позиции противника постепенно ослабевают. Ситуация остаётся напряжённой, бои идут практически по всей линии фронта.
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Покровское направление
В окрестностях населённых пунктов Удачное, Новосергеевка и Малиновка продолжаются активные боевые столкновения. В центре Удачного ВС РФ начали штурм железнодорожной станции. На южных границах этого населённого пункта российские военные уже заняли позиции, а на восточных подступах к Новосергеевке продолжается напряжённое противостояние.
В населённом пункте Новоандреевка, который находится южнее, российские военные практически полностью вытеснили украинские войска с западных окраин. Теперь боевые действия смещаются в сторону села Срибное. В Надеждинке ситуация остаётся прежней, а в районе Ясенево российские военные продолжают борьбу за контроль над дорогой, ведущей к посёлку Андреевка.
Министерство обороны объявило об освобождении населённого пункта Тимофеевка. Это достижение стало значимым этапом в наступлении российских сил на оборонительные рубежи противника.
Купянское направление
Основные столкновения происходят в окрестностях Загрызово и Зеленого Гая. На северном участке фронта наблюдается продвижение российских войск в районе Двуречной. На этой территории армия России значительно увеличила зону боевых действий, и теперь противник вынужден защищаться на большинстве позиций.
В районе населённого пункта Западное, который находится на правом берегу реки Оскол, российские военные продолжают успешно продвигаться к северу от Купянска.
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Елена Генералова