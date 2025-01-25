Российская армия находится в пяти километрах от Днепропетровской области

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Российские военные располагаются приблизительно в пяти километрах от Днепропетровской области. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на командира роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик.
«Находимся на командном пункте второго батальона 114-й бригады, Константинопольское направление, за Кураховым. Противник еще пытается сопротивляться, но мы его как-то взламываем, их опорники взламываем и откатываем назад, чтобы он откатывался на Днепропетровскую область. До Днепропетровской области от нашего направления осталось километров пять», — рассказал военный изданию.
По словам Фарика, российская армия находится в такой близости от Днепропетровской области за городом Курахово. Также ВС РФ зажимают в котле солдатов ВСУ, которые располагаются в населенном пункте Дачное, южнее Курахово.
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Иван Мусатов