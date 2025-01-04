Боец ВС РФ рассказал, как обманул выслеживающих его бойцов ВСУ

Фото: iStock/Artem Zakharov
Боец ВС РФ из Якутии Андрей Григорьев с позывным Тута, который одержал победу на военным ВСУ в рукопашном бое, смог после этого обмануть группу украинских солдат, шедших по его следу. Об этом он сообщил в интервью WarGonzo.
Российский боец заявил, что украинские военные знали о его местоположении и целенаправленно шли его убивать. Григорьев набрал оружия из склада ВСУ, ранее им же захваченного, и приготовился давать отпор противникам.
Причём военный уточнил, что долго принимал это решение, поскольку был очень уставший и голодный. Но в итоге всё же принялся вступить в бой.
Первым делом боец ударил из РПГ по бронемашине ВСУ, после чего открыл огонь из двух автоматов и бросил гранаты. Украинские военные не ожидали такого удара и сразу же сбежали с места боя.
Позднее Григорьев по рации услышал переговоры украинцев, которые посчитали, что к российскому военному пришло подкрепление.
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Причём военный уточнил, что долго принимал это решение, поскольку был очень уставший и голодный. Но в итоге всё же принялся вступить в бой.
Первым делом боец ударил из РПГ по бронемашине ВСУ, после чего открыл огонь из двух автоматов и бросил гранаты. Украинские военные не ожидали такого удара и сразу же сбежали с места боя.
Позднее Григорьев по рации услышал переговоры украинцев, которые посчитали, что к российскому военному пришло подкрепление.
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Анастасия Чинкова