Боец ВС РФ рассказал о 200 испанских и португальских наемниках в Часовом Яре

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko
Около 200 наемников из Испании, Португалии и Кубы воюют в составе Иностранного легиона на стороне ВСУ в Часовом Яре. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча».
Боец ВС РФ отметил, что вражеский гарнизон, несмотря на огромные потери, сохраняет боеспособность. Согласно информации разведки, на данном участке фронта ВСУ активно применяют подразделения Иностранного легиона, который укомплектован преимущественно наемниками из Латинской Америки и Южной Европы.
Однако, по словам «Чукчи», их боевой дух оставляет желать лучшего. Уточняется, что иностранные солдаты регулярно отказываются от выполнения боевых задач.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Боец ВС России сообщил о наступательных боях в северо-восточной части Часова Яра
Удар по Тульской области, обстановка в Курской области, штурм Суджи: последние новости СВО
Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской стал снайпером
Однако, по словам «Чукчи», их боевой дух оставляет желать лучшего. Уточняется, что иностранные солдаты регулярно отказываются от выполнения боевых задач.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Боец ВС России сообщил о наступательных боях в северо-восточной части Часова Яра
Удар по Тульской области, обстановка в Курской области, штурм Суджи: последние новости СВО
Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской стал снайпером
Екатерина Коршунова