Боец ВС России сообщил о наступательных боях в северо-восточной части Часова Яра

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Российские войска ведут наступательные бои в северо-восточной части Часова Яра. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча».
По его словам, военные ВС РФ пересекли линию канала, которая является препятствием, разделяющей населенный пункт на несколько частей. В настоящее время ведутся наступательные бои в северо-восточной части города.
«Чукча» уточнил, что пока под вражеским контролем остается большая часть городской застройки, а также дачные поселки в западной части Часова Яра. Боец заключил, что российские артиллеристы также установили огневой контроль на основных путях подвоза оружия и пополнения личного состава противника, однако для решения логистических задач ВСУ используют проселочные дороги в северной и западной частях населенного пункта.
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