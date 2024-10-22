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В Курской области за сутки были отражены две контратаки ВСУ. Российские войска продолжают продвигаться и наносить урон западной технике противника. На Запорожском и Донецком направлениях ВС РФ также завладели инициативой. Украинские силы, в свою очередь, предприняли очередную попытку атаки российской территории с использованием БПЛА. Подробности – в материале «Радио 1».
Курская область
В Курской области освобождены еще четыре населённых пункта: деревни Ветрено, Матвеевка, Жебловка и Дуровка. Бои продолжаются в районе деревни Кругленькое, а в Кореновском районе остаются заблокированными до 2000 украинских боевиков. Ведутся ожесточенные сражения за Любимовку, при этом погода пока способствует активным боевым действиям, которые обе стороны стремятся использовать. До наступления распутицы бои будут продолжаться с высокой интенсивностью.
В Суджанском районе идут тяжелые столкновения за Михайловку, Плехово и Малую Локню, где противник упорно держит позиции. В Глушковском районе продолжается противостояние на государственной границе. В настоящее время ВС РФ готовятся к штурму Суджи.
Украинские военные попали в плен в Курской области из-за заклинивших автоматов
Визит командующего Сырского на этот участок фронта подчеркивает его стратегическую важность для Киева и его западных союзников. Ожидается, что после этого события сюда будут направлены дополнительные резервы из наиболее боеспособных бригад. Потери ВСУ за весь период боёв в Курской области уже превысили 25 тысяч человек.
Российские войска продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары по тыловым районам ВСУ в Сумской и Черниговской областях, что приводит к серьезным небоевым потерям противника. Резервы врага истощаются, не достигнув линии фронта и не сделав ни единого выстрела.
Взрыв в Тамбовской области
В Тамбовской области на территории завода «Биохим» произошел взрыв, вызванный атакой дрона ВСУ. Губернатор региона сообщил, что хлопок был слышен в пять утра. Предполагается, что инцидент стал результатом действия беспилотного летательного аппарата ВСУ. Жертв удалось избежать.
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Атака на спиртзаводы в Тульской области
В Тульской области два спиртзавода подверглись атакам БПЛА ВСУ. В результате были повреждены здания на Ефремовском спиртзаводе и заводе в поселке Лужковский Суворовского района. Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что жертв и пострадавших нет.
Атака по Брянской области
ВСУ совершили несколько попыток атак на Брянскую область, применяя БПЛА. По информации губернатора Александра Богомаза, было зафиксировано шесть атак на российский регион. Разрушений и жертв нет.
Запорожское направление
В Запорожской области, к северу от Вербового, российские военные нанесли авиаудар по позициям ВСУ. Как сообщает Минобороны РФ, удар был обеспечен передовыми авианаводчиками 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии ВДВ. В операции участвовали экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52, вооруженных противотанковыми ракетными комплексами «Вихрь», а также штурмовиков Су-25 с авиационными ракетами.
Красноармейское направление
ВС РФ успешно уничтожили замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ. В операции задействован расчет гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск «Центр», сообщило Министерство обороны России.
Ореховское направление
Купянское направление
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Донецкое направление
Вокруг Верхнекаменска завершается окружение противника силами российской группы «Юг» в Донецкой Народной Республике. Ведутся ожесточенные бои недалеко от Серебрянки, Ивано-Дарьевки, Миньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. В этом районе фронта активно действуют казаки из 6-й бригады ВС РФ. В ходе столкновений вооруженные силы Украины, представленные 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированными, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригадами, понесли значительные потери, утратив около 50% личного состава, а проблемы с мобилизацией препятствуют быстрому восстановлению сил.
Часовоярское направление
Самые интенсивные бои происходят в Часовом Яре и окрестностях. Российские десантники, проявив решительность, переправились через канал Северский Донец – Донбасс и оттеснили противника на 2,5 км от этой стратегически важной воды. В зоне ответственности ОГВ «Юг» украинская армия несет тяжелые потери — более 700 убитых и раненых. Юлиан Рёпке из Bild предполагает, что российские войска будут наступать на центр города с севера, отмечая, что «оборона Часова Яра прорвана после пяти месяцев затяжных боев».
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