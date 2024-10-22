Удар по Тульской области, обстановка в Курской области, штурм Суджи: последние новости СВО

В Курской области за сутки были отражены две контратаки ВСУ. Российские войска продолжают продвигаться и наносить урон западной технике противника. На Запорожском и Донецком направлениях ВС РФ также завладели инициативой. Украинские силы, в свою очередь, предприняли очередную попытку атаки российской территории с использованием БПЛА. Подробности – в материале «Радио 1».