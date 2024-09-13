ВСУ разбросали противопехотные мины «лепестки» в Курской области

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Украинские боевики разбросали в Большесолдатском районе Курской области мины «лепестки». Об этом сообщил глава района Владимир Зайцев.
«Сегодня утром на территории Большесолдатского района враг разбросал противопехотные мины «лепестки» и магнитные мины. Уже известны случаи подрыва гражданского транспорта», — написал Зайцев в своем Telegram-канале.
Глава района призвал местных жителей не ездить в указанный район, так как обстановка там остается напряженной.
Ранее Минобороны заявляло, что армия России продолжает наступательные действия под Курском.
Потери ВСУ за сутки составили до 300 военнослужащих. Помимо этого, ВС РФ поразили артиллерийское орудие, две инженерные машины разграждения, станцию радиоэлектронной борьбы и 8 автомобилей. В плен сдались 12 военных Вооруженных сил Украины.
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Элина Позднякова