Боец ВС РФ рассказал о новой тактике воюющих за ВСУ иностранных наемников
Боец Снаряд: воюющие за ВСУ иностранные наемники маскируются под мирных граждан
Воюющие за украинских боевиков иностранные наемники маскируются под гражданских, пишет ТАСС со ссылкой на бойца группировки ВС РФ «Восток», чей позывной Снаряд.
«Они, получается, переодеваются в гражданскую одежду. И по ним не скажешь, что это военные. Обычный человек, такой же гражданин, как и остальные гражданские», — сказано в материале.Собеседник добавил, что за ВСУ воюют наемники стран Латинской Америки, немецкие и польские.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Целями СВО глава государства назвал защиту мирного населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию украинской республики.