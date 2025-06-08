Боец ВС РФ рассказал о новой тактике воюющих за ВСУ иностранных наемников

Боец Снаряд: воюющие за ВСУ иностранные наемники маскируются под мирных граждан
Фото: istockphoto/Michele Ursi

Воюющие за украинских боевиков иностранные наемники маскируются под гражданских, пишет ТАСС со ссылкой на бойца группировки ВС РФ «Восток», чей позывной Снаряд.



«Они, получается, переодеваются в гражданскую одежду. И по ним не скажешь, что это военные. Обычный человек, такой же гражданин, как и остальные гражданские», — сказано в материале.
Собеседник добавил, что за ВСУ воюют наемники стран Латинской Америки, немецкие и польские.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Целями СВО глава государства назвал защиту мирного населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию украинской республики.
Никита Кротов

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