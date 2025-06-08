Умеров заявил об одном рекорде Украины
2025 год станет рекордным для Украины по объему военной помощи. Об этом министр обороны страны Рустем Умеров сообщил в своем блоге.
По его словам, украинские партнеры объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки. Умеров рассказал, что Германия одобрила пакет военной помощи Киеву на 5 млрд евро, Бельгия — на 1 млрд евро, Норвегия — 700 млн евро, Швеция — 440 млн евро, Нидерланды — 400 млн евро и Канада — 45 млн долларов.
Умеров выразил благодарность всем государствам, которые продолжают поддерживать Украину.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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