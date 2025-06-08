Умеров заявил об одном рекорде Украины

08 июня 2025, 10:16

Умеров: 2025 год станет рекордным для Украины по военной помощи

Фото: iStock/Silent_GOS

2025 год станет рекордным для Украины по объему военной помощи. Об этом министр обороны страны Рустем Умеров сообщил в своем блоге.