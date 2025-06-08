Стали известны ожидания США от России
Reuters: США ожидают от России значительного «многоцелевого» удара по Украине
США считают, что российский ответ на теракты украинских боевиков будет в виде многоцелевого удара, пишет агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц Америки.
«США считают, что ответ (За теракт. —Прим. Ред.) <...> пока не был реализован всерьез и, скорее всего, будет представлять собой значительный многоцелевой удар», — сказано в публикации.
1 июня МО РФ сообщало о терактах ВСУ в пяти российских регионах. Удары по Амурской, Рязанской и Ивановской областям были отражены. Возгорания на объектах Иркутской и Мурманской областей были потушены. Некоторые участники атак задержаны, жертв среди персонала нет. Ответственность за террористические атаки взял на себя Владимир Зеленский.