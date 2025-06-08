Собянин сообщил о количестве сбитых дронов, летевших на Москву

08 июня 2025, 10:52

Сергей Собянин сообщил о десятом сбитом дроне с начала суток

Фото: Istock/KathyKafka

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего в сторону столицы. Минувшей ночью силами ПВО было сбито девять БПЛА.





Глава города всю ночь информировал об уничтожении украинских «дронов» силами ПВО Минобороны. Как сообщает Собянин, всего с начала суток 8 июня было уничтожено уже 10 беспилотников летевших на Москву.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.

