Собянин сообщил о количестве сбитых дронов, летевших на Москву
Сергей Собянин сообщил о десятом сбитом дроне с начала суток
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего в сторону столицы. Минувшей ночью силами ПВО было сбито девять БПЛА.
Глава города всю ночь информировал об уничтожении украинских «дронов» силами ПВО Минобороны. Как сообщает Собянин, всего с начала суток 8 июня было уничтожено уже 10 беспилотников летевших на Москву.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.На данный момент, от Росавиации известно о возобновлении работы аэропортов Домодедово и Внуково, а также аэропорта Калуги. Обслуживание рейсов было приостановлено из-за атак БПЛА. Всего за прошедшую ночь над территорией РФ было сбито более 60 беспилотников.
Ранее сообщалось, разведчики России захватили новый ударный беспилотник ВСУ.