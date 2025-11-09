Боец ВС РФ рассказал о переодевающихся в российскую форму украинских военных

09 ноября 2025, 10:41

Боец ВС РФ: военные ВСУ переодевались в российскую форму во время штурма

Фото: iStock/Prostock-Studio

Российский боец с позывным «Рокс» рассказал, что военнослужащие ВСУ переодевались в форму Минобороны России во время штурма. Об этом сообщает РИА Новости.