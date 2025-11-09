Боец ВС РФ рассказал о переодевающихся в российскую форму украинских военных
Российский боец с позывным «Рокс» рассказал, что военнослужащие ВСУ переодевались в форму Минобороны России во время штурма. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам разведчика из 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад», на уничтоженных опорных пунктах противника на краснолиманском направлении российские бойцы находили тела украинских военнослужащих, одетых в уставную форму ВС РФ.
«Рокс» предположил, что украинские бойцы использовали российскую военную форму, чтобы ввести в заблуждение наступающие подразделения РФ и затруднить проведение штурмовых действий.
Разведчик отметил, что подобные случаи фиксировались неоднократно, однако такие тактики, по его словам, не помогли украинским подразделениям удержать позиции.
