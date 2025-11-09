Ночная атака ВСУ: в каких регионах сбили БПЛА
В ночь с 8 на 9 ноября силы ПВО России сбили 44 украинских БПЛА над двумя регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, атака была отражена в период с 23:00 субботы до 07:00 воскресенья (по мск). Основной целью ВСУ стала Брянская область, в воздушное пространство которой вторглись 43 беспилотника. Еще один вражеский дрон перехватили в небе над Ростовской областью.
Ранее сообщалось, что этой ночью в Брянской, Тульской, Воронежской и Орловской областях объявили режим ракетной опасности. Губернатор первого региона Александр Богомаз дважды сообщал об угрозе.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
