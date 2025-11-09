Ночная атака ВСУ: в каких регионах сбили БПЛА

09 ноября 2025, 07:35

ПВО России сбила 44 украинских БПЛА за ночь

Фото: iStock/e-crow

В ночь с 8 на 9 ноября силы ПВО России сбили 44 украинских БПЛА над двумя регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.