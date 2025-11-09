По состоянию на 9 ноября российские войска продолжают демонстрировать тактические успехи на ряде направлений, методично разрушая оборону противника и создавая условия для дальнейшего продвижения. ВСУ, несмотря на значительные потери и проблемы с пополнением резервов, продолжают оказывать безрезультатное сопротивление. Подробнее о ситуации в прифронтовых населенных пунктах СВО читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На Сумском направлении сохраняется позиционная борьба. Благодаря ясной погоде активизировалась работа беспилотников, что ограничивает возможности для штурмовых действий. ВС РФ продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары по выявленным позициям ВСУ. ВСУ в свою очередь наращивают резервы, в том числе расчеты БПЛА в районе Андреевки. В районах Андреевки и Алексеевки огневым воздействием были предотвращены две попытки выдвижения штурмовых групп 158-й и 225-й бригад ВСУ.
Харьковская область
На Слобожанском направлении в районе Волчанска продолжаются тяжелые бои. Штурмовые группы группировки «Север» продвинулись в южной части города, перешли реку Волчья и выбили противника с позиций в районе городского стадиона, заняв порядка 30 зданий на левом берегу. Общее продвижение на этом участке составило до 450 метров, взяты в плен шесть военнослужащих 57-й омпбр ВСУ.
Фронт смещается в сторону микрорайона Заводы 2-е, где расположен последний крупный узел сопротивления противника. На юге города подразделения «Севера» оттесняют противника из частного сектора, создавая угрозу «огневого мешка» для украинских подразделений. На участке Меловое-Хатнее продвижение составило до 900 метров, расширена зона безопасности у границы. В лесах Синельниково занята одна вражеская позиция с продвижением на 200 метров.
Красноармейское направление
На данном направлении российские военные продолжают успешное наступление. Они полностью очистили микрорайон Динас, сражаются за населённый пункт Ровное и развивают наступление по трассе на Гришино. На добропольском выступе укреплены позиции, и восстановлен контроль над Никаноровкой и станцией Дорожное. Бои продолжаются в районах Шахово и Торецкого. Российские подразделения приближаются к окраинам Артёмовки, создавая угрозу охвата украинской группировки. В Димитрове идут ожесточённые бои. Севернее российская армия успешно выбила противника из западной части Родинского и продвигается вдоль дороги на Гришино, до которого осталось менее 4 километров.
Гуляйпольское направление
Успешное освобождение Успеновки позволило российским военным значительно расширить плацдарм и выйти к левому флангу группировки ВСУ в Гуляйполе. Севернее ВС РФ совершили глубокий прорыв обороны противника на 3 км, освободив населённый пункт Волчье. Это создаёт реальные условия для завершения оперативного окружения Орехова. Одновременно готовится котёл в районе Великомихайловки. Зачистка этих двух опорных пунктов от остатков ВСУ откроет возможности для развития наступления на Покровское.
Запорожское направление
На Запорожском направлении, в районах Работино и Малой Токмачки, существенных изменений линии фронта не произошло, продолжаются тяжелые позиционные бои и контрбатарейная борьба. В районе Запорожской АЭС действует локальное прекращение огня, обеспеченное при посредничестве МАГАТЭ. На остальных участках Запорожского фронта сохраняется напряженная обстановка.
Константиновское направление
На Константиновском направлении продолжаются активные наступательные действия. ВС РФ продвигаются к южным окраинам города Константиновка из района Александро-Шультино и ведут ожесточенные уличные бои в Иванополье. В самой Константиновке российские силы расширяют зону контроля, продвигаясь вглубь городской застройки. До железнодорожной станции, где ВСУ удерживают укрепрайон, остается около 900 метров. Севернее Александро-Калиново российские военные успешно продвинулись вперед, занимая лесопосадки и опорные пункты противника.