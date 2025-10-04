Боец ВС РФ рассказал о позволившей вычислить позицию ВСУ оплошности противника
Российским бойцам удалось вычислить тщательно скрытую позицию ВСУ благодаря неприметной детали – упаковке воды. Об этом боец ВС РФ с позывным Муха рассказал в беседе с РИА Новости.
По его словам, позицию обнаружили во время «свободной охоты» после уничтожения украинского автомобиля. Российские бойцы увидели присутствие противника, а именно, их внимание привлекла спайка (упаковка) воды. После этого военные залетели внутрь посадки и отработали по блиндажу.
После удара начался сильный пожар, что, по предположению Мухи, указывает на наличие внутри запасов горючего или боеприпасов. Эта оплошность противника позволила российским войскам нанести точечный удар и уничтожить укреплённую позицию.
