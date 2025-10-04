Достижения.рф

Боец ВС РФ рассказал о позволившей вычислить позицию ВСУ оплошности противника

Боец ВС РФ с позывным Муха: упаковка воды помогла вычислить позицию ВСУ
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российским бойцам удалось вычислить тщательно скрытую позицию ВСУ благодаря неприметной детали – упаковке воды. Об этом боец ВС РФ с позывным Муха рассказал в беседе с РИА Новости.



По его словам, позицию обнаружили во время «свободной охоты» после уничтожения украинского автомобиля. Российские бойцы увидели присутствие противника, а именно, их внимание привлекла спайка (упаковка) воды. После этого военные залетели внутрь посадки и отработали по блиндажу.

После удара начался сильный пожар, что, по предположению Мухи, указывает на наличие внутри запасов горючего или боеприпасов. Эта оплошность противника позволила российским войскам нанести точечный удар и уничтожить укреплённую позицию.

Анастасия Чинкова

