Под Харьковом возбудили дело после сообщений жительницы Шебекино о пытках её отца в СБУ

04 октября 2025, 12:26

Дело завели после сообщений жительницы Шебекино о пытках её отца в СБУ

Фото: iStock/Dzurag

В Харьковской области возбудили уголовное дело по факту истязаний. Поводом стала жалоба жительницы Шебекино Анастасии Быковой, которая рассказала о пытках её отца со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).