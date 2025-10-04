Под Харьковом возбудили дело после сообщений жительницы Шебекино о пытках её отца в СБУ
В Харьковской области возбудили уголовное дело по факту истязаний. Поводом стала жалоба жительницы Шебекино Анастасии Быковой, которая рассказала о пытках её отца со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).
Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Управления внутренних дел при российской администрации.
По словам женщины, в ходе видеозвонка, продолжавшегося около полутора часов, сотрудники СБУ демонстрировали ей избиение отца и требовали отдать доступ к её аккаунту в Telegram, где она имела права администратора в харьковском чате. Кроме того, её заставляли собирать информацию о перемещении российской военной техники.
В сообщении УВД говорится, что на основании собранных доказательств и очевидного состава преступления возбуждено уголовное дело. Действия сотрудников СБУ квалифицированы по статьям Уголовного кодекса России об истязании, незаконном лишении свободы и вымогательстве. Расследование продолжается.
Читайте также: